U.S. Steel podľa šéfa oceliarni neplánuje prepúšťať

U.S. Steel ohlásil, že skracuje pracovný týždeň.

3. máj 2019 o 7:12 SITA

WASHINGTON. Predaj U.S. Steelu Košice a ani masívne prepúšťanie zamestnancov dnes nie je podľa premiéra Petra Pellegriniho v hre.

O situácii v košickej hútnickej spoločnosti hovoril so šéfom U.S. Steelu Košice Jamesom E. Brunom.

Stalo sa tak počas rokovania s predstaviteľmi amerických firiem, ktoré pôsobia na Slovensku. Pellegrini sa s nimi stretol počas svojej návštevy Washingtonu D.C.

Skrátili pracovný týždeň

U.S. Steel tento týždeň ohlásil, že skracuje pracovný týždeň. Zamestnanci budú robiť štyri pracovné dni, pričom budú dostávať 70 percent mzdy.

Skrátenie pracovného týždňa je naplánované do konca mája. Platí nielen pre rádových zamestnancov, ale aj manažment.

„Pokiaľ pôjde o krátkodobé opatrenia a do mesiaca sa to vráti do normálu, nemalo by to predstavovať problém. Ja som rád, že to nevytvára sociálne napätia, keďže toto rozhodnutie prijali po diskusii s odborármi a zamestnancami. Ale určite musíme sledovať, či je to signál dlhodobejšieho poklesu zamestnancov,“ povedal po rokovaní Pellegrini s tým, že žiadne informácie o výraznom poklese počtu zamestnancov nemá.



„Môžem povedať, že teraz nemáme žiaden zámer prepúšťať ľudí,“ zareagoval Bruno na otázku, či príde od júna k prepúšťaniu. Priznal však, že európskej ekonomike sa nedarí tak, ako by si predstavovali.

„Slovensko je na tom dobre, ale oceľ predávame po celej Európe. Keď sa pozrieme na rast v Európe, vidíme, že výrobný sektor je na tom horšie ako služby. Snažíme sa chrániť náš biznis, ale zároveň komunikujeme s odbormi a zamestnancami,“ pokračoval predstaviteľ U.S. Steelu.

Dodal, že aj naďalej pracujú na stratégiách, ako investovať a podporiť ekonomický rast firmy.

Fabriku nepredajú

Obaja reagovali aj na otázky o predaji Číňanom. „Dnes nie je na stole predaj. Ohlásili masívnu, viac ako 100-miliónovú investíciu do novej technológie výroby plechu, ktorý sa môže používať v elektromobiloch. Podnik v Košiciach stále patrí k tým najziskovejším v rámci skupiny, nemyslím si, že je na stole otázka toho, že by sa tohto podniku chceli zbaviť,“ povedal po rokovaní Pellegrini.

Na otázky o predaji fabriky reagoval aj terajší šéf košickej spoločnosti James E. Bruno.

„Ak niekto príde a povie, že chce niečo kúpiť, tak si ho vypočujeme. Ale keď ma poslali do Košíc, tak so zámerom pomôcť vypracovať stratégiu rastu. Zámer je jasný – udržať si fabriku. Veď sme nedávno ohlásili veľkú investíciu,“ odpovedal zástupca americkej firmy.



O predaji U.S. Steelu Košice čínskemu He Steelu sa hovorilo najmä v roku 2017. Číňania za akcie firmy podľa vtedy medializovaných informácií ponúkali 1,4 miliardy eur.



So zástupcami amerických spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku, sa Pellegrini zišiel počas svojej cesty v USA.

V piatok o 13:45 (19:35 stredoeurópskeho času) ho prijme americký prezident Donald Trump.Témami rokovania budú otázky obrany, obchodu, ale aj energetická bezpečnosť.