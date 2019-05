Kontroly v minulom roku podľa NKÚ dokázali, že je stále priestor na zlepšenie

2. máj 2019 o 12:22 TASR

BRATISLAVA. Kontroly, ktoré v roku 2018 vykonal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, dokazujú, že je stále priestor na zlepšenie v hospodárení organizácií verejnej správy.

Zistenia poukazujú na to, že na Slovensku chýba ucelený systém verejnej kontroly. Uviedol to predseda úradu Karol Mitrík, ktorý vo štvrtok predkladá správu o kontrolnej činnosti úradu za rok 2018 parlamentnému finančnému výboru. Poslanci by ju mali v pléne prerokovať na májovej chôdzi.

Takmer tretina kontrol priniesla odpovede na otázky efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti využitia verejných financií. V jedenástich prípadoch sa kontrolóri pozreli na to, ako jednotlivé štátne inštitúcie napĺňajú priority slovenskej politiky v rámci členstva v Európskej únii (EÚ) či Severoatlantickej aliancii (NATO).

Informácií o dobrej praxi je málo

Podľa predsedu NKÚ správa nie je iba výpočtom negatívnych zistení. Ako zdôraznil, úlohou kontroly je tiež poukázať na dobrú prax.

Informácií o dobrej praxi je však podľa neho stále málo na to, aby bolo možné urobiť závery o výraznom pokroku v budovaní efektívnej verejnej správy, ktorá má nielen hospodáriť v súlade so zákonom, ale použitými prostriedkami má zabezpečovať aj udržateľný rozvoj.

"Kontroly vykonané v roku 2018 opäť priniesli dôkazy o tom, že je stále veľký priestor na lepšie výsledky v hospodárení organizácií verejnej správy a efektívnejšie a účelnejšie plnenie strategických a operatívnych cieľov rozvoja jednotlivých rezortov a spoločností ako celku," skonštatoval Mitrík.

Chýba ucelený systém kontroly

Kontrolné zistenia podľa neho poukazujú na to, že prierezovo v Slovenskej republike chýba ucelený systém vnútornej kontroly, na ktorú by sa malo nazerať ako na nástroj riadenia na kontrolu procesov s významným objemom financií, a nemá slúžiť na odstraňovanie formálnych nedostatkov.

Podotkol, že národná autorita pre oblasť externej kontroly nemôže nahrádzať kontrolné mechanizmy, ktoré má mať vybudované ministerstvo, štátny podnik alebo miestna samospráva.

NKÚ sa podľa Mitríka v súčasnosti nezameriava len na otázky spojené s rozpočtovníctvom, účtovníctvom alebo nakladaním s majetkom, ale v oveľa väčšej miere hodnotí, ako efektívne a hospodárne verejné, štátne aj samosprávne inštitúcie realizujú kľúčové verejné politiky.

Zamerali sa na eurofondy

Jednou z kľúčových oblastí, na ktoré sa NKÚ vlani zameral, bolo využívanie európskych fondov. Na základe výsledkov modeloval tie najlepšie prístupy, ako využívať európsku finančnú pomoc.

Úrad preveroval aj oblasť informatizácie spoločnosti. NKÚ skonštatoval, že viac ako miliarda eur, ktorá je vložená do projektov informatizácie, bude prinášať úžitok len vtedy, ak budú na celom Slovensku platiť jednotné pravidlá a táto oblasť bude mať "jedného pána".

V rámci praktickej kontroly sa v minulom roku NKÚ sústredil aj na to, ako si Slovensko plní záväzky, ktoré má v rámci medzinárodných organizácií, ako EÚ, OSN či NATO.