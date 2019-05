Je nepredajná, nikto ju nechce. Znečistenie ruskej ropy vyjde draho

Prerušenie dovozu prispelo k rastu cien ropy na šesťmesačné maximum.

2. máj 2019 o 7:53 ČTK

MOSKVA, LONDÝN. Bol to pokojný veľkonočný sviatočný deň, keď kancelárie veľkých ropných firiem a rafinérií v Európe dostali e-mail v ruštine.

Prečítajte si tiež: Na Slovensko neprúdi ruská ropa. Čo to znamená pre krajinu?

"Čo to sakra hovoria?" spomína jeden manažér na to, ako reagoval, keď poslal e-mail do moskovskej kancelárie na preklad. A bol to šok.

E-mail poslal bieloruský štátny prevádzkovateľ ropovodov Gomeltransnefť. Rafinériám a prevádzkovateľom ropovodov v Poľsku, na Ukrajine, v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike v ňom oznámil, že ropa, ktorá k nim smeruje z Ruska ropovodom Družba dlhým 5500 kilometrov, je silno znečistená.

"Žiadame vás, aby ste okamžite prijali všetky opatrenia a vyhli sa tak prípadným stratám a ďalším negatívnym dôsledkom," uvádza sa v e-maile spoločnosti Gomeltransnefť datovanom 19. apríla, ktorý mala možnosť vidieť agentúra Reuters.

V nasledujúcich desiatich dňoch rafinérie a ropné firmy v Európe obmedzili nákupy ruskej ropy až o milión barelov denne, čo predstavuje zhruba desať percent dovozu do Európy.

Treba hľadať alternatívneho dodávateľa?

Prerušenie dovozu prispelo k rastu cien ropy na šesťmesačné maximum nad 75 dolárov za barel, poškodilo povesť Ruska ako vývozcu v čase zvyšujúcej sa konkurencie ropy z USA a vyvolalo v Rusku vyšetrovanie, či nešlo o sabotáž.

Až do utorka však odberatelia ropy nepočuli priamo od ruského prevádzkovateľa ropovodov Transnefť, že vyvážal znečistenú ropu, upozorňujú zdroje zo západných ropných firiem a od obchodníkov. A zatiaľ nemajú jasno ani v tom, kedy budú dodávky čistej ropy obnovené.

“ Tá ropa je nepredajná. Nemôžete len tak znížiť cenu a predať ju so zľavou, pretože tú ropu nikto nechce. „ Zdroj Reuters z jednej západnej ropnej firmy o kontaminovanej rope

Kontaminácia ropy sa netýka len Ruska. Odberatelia americkej ropy z Európy a z Ázie v uplynulom roku odmietli rad dodávok z Texasu pre zlú kvalitu. Rozsah a závažnosť problému je však v tomto prípade vzácnosťou, upozorňujú zdroje z odvetvia.

Až do súčasného incidentu bola Transnefť považovaná za veľmi spoľahlivú.

Firma prevádzkuje 68-tisíc kilometrov ropovodov, ktorými denne pretečie okolo desať miliónov barelov ropy. Denne potom vyvezie viac ako štyri milióny barelov suroviny.

"Predstavuje to obrovský problém pre európske rafinérie závislé na dodávkach ruskej ropy," uviedla analytička spoločnosti Energy Aspects Amrita Senová.

"Aj keď to vyzerá ako mimoriadne, vyvoláva to otázku, či je potrebné hľadať alternatívneho dodávateľa ako zálohu."

Nepredajná ropa

Ropa bola znečistená organickými chloridmi, čo sú zlúčeniny používané v odvetví na zvýšenie ťažby z ropných polí a na zrýchlenie toku ropy. Zlúčeniny je však potrebné pred vstupom do ropovodu odstrániť, pretože môžu poškodiť vybavenie rafinérií alebo pri veľkých teplotách vytvárať jedovatý chlór.

Testy ropy z Družby v Bielorusku ukázali, že hladina organického chloridu medzi 19. a 22. aprílom predstavovala 150 až 330 častíc na jeden milión (ppm). Maximum, ktoré povoľuje Transnefť, je desať ppm.

150 - 330 častíc na jeden milión (ppm) bola hladina organického chloridu nameraného počas testov ropy z ropovodu Družba v Bielorusku medzi 19. a 22. aprílom.

Maximum, ktoré povoľuje Transnefť, je 10 ppm.

"Tá ropa je nepredajná. Nemôžete len tak znížiť cenu a predať ju so zľavou, pretože tú ropu nikto nechce," povedal zdroj z jednej západnej ropnej firmy.

Odberatelia, ktorí dostali kontaminovanú ropu, ju teraz musia niekde uskladniť a zriediť s čistou ropou, aby v nej bola nižšia úroveň chloridov. V prípade jedného veľkého ropného tankera to môže stáť milióny dolárov.

Lenže tento postup je vhodný skôr pre ropu prepravovanú tankermi a nie je tak jednoduchý pri rope, ktorá je v ropovode.

Dôvod nikto nevysvetlil

Nemecko a Poľsko budú musieť obrátiť tok a nechať tiecť ropu späť do Ruska alebo do prístavov v Poľsku, pretože rafinérie v týchto krajinách nemajú dostatok skladovacích priestorov, aby ropu mohli skladovať, kým ju budú môcť zriediť.

"To bude trvať mesiace a export z Ruska, a dokonca aj ťažba, sa možno budú musieť znížiť," dodala analytička Senová.

Prečo bola ropa znečistená, to zatiaľ nikto nevysvetlil. Vyjadrenie ruskej strany zatiaľ hovorí o úmyselnom znečistení v súkromnom termináli v Samare, kde sa odoberá ropa od niekoľkých malých firiem.

Rozsah kontaminácie ale naznačuje, že znečistená ropa mohla byť čerpaná do potrubia niekoľko dní, ak nie týždňov.

Bielorusko v utorok uviedlo, že v ropovode môže byť až päť miliónov ton znečistenej ropy, čo zodpovedá mesačnému vývozu ropovodom Družba a pri súčasných cenách hodnote 2,7 miliardy USD.