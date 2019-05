Odštartovalo ďalšie kolo obchodných rozhovor medzi Čínou a USA

Trumpova administratíva dáva najavo svoju netrpezlivosť.

1. máj 2019 o 11:43 TASR

PEKING. V Pekingu odštartovalo v stredu ďalšie kolo obchodných rozhovor medzi Čínou a USA. Obe strany sa snažia ukončiť svoju spor, ktorý zasiahol aj svetovú ekonomiku.

Viceprezident Liou Che, ktorý je lídrom čínskeho tímu vyjednávačov, privítal v stredu ministra financií USA Stevena Mnuchina a obchodného splnomocnenca Roberta Lighthizera na rozhovoroch v Pekingu.

Biely dom vyvíja tlak na uzavretie obchodnej dohody s Čínou v nasledujúcich dvoch týždňoch a varoval, že USA sú pripravené odísť z rokovaní, ak sa na nich nedosiahne pokrok.

"Nebudú trvať večne," povedal Mick Mulvaney, vedúci štábu prezidenta Donalda Trumpa, v utorok (30. 4.) na globálnej konferencii Milken Institute v Los Angeles.

"V určitom bode akýchkoľvek rokovaní sa dostanete blízko k tomu, aby ste niečo dosiahli, takže budeme pokračovať. Na druhej strane, v určitom bode už mávnete rukou a poviete si, toto nikam nevedie," skonštatoval a povedal, že v najbližších týždňoch sa obe strany dostanú do tohto bodu. Dodal, že Biely dom sa nesnaží o dohodu za každú cenu.

Trumpova administratíva po štyroch mesiacoch intenzívnych rokovaní dáva najavo svoju netrpezlivosť. To je posun od doterajších prevažne optimistických vyhlásení o vyhliadkach na dohodu a ukončení obchodnej vojny.

Lighthizer a Mnuchin odcestovali preto tento týždeň do Pekingu a vicepremiér Liou Che príde na budúci týždeň do Washingtonu.

Mnuchin v stredu pred odchodom z hotela na rokovania povedal, že sa s vicepremiérom stretol v utorok na "príjemnej pracovnej večeri". Už predtým naznačil, že obe strany sa buď pohnú dopredu, alebo "zabalia" rozhovory.

Americkí predstavitelia v ostatnom čase viackrát uviedli, že po ďalších kolách rokovaní "buď odporučia prezidentovi, aby uzavrel dohodu, alebo aby to neurobil". Mnuchin to povedal v pondelok (29. 4.) v rozhovore pre reláciu televízie Fox "Mornings with Maria".

Kolaps rokovaní by mohol zabrzdiť tempo rastu dvoch najväčších svetových ekonomík. To zmarí nádeje, že aj svetové hospodárstvo naberie väčšie tempo. Konflikt USA a Číny negatívne ovplyvnil dôveru na trhoch aj globálny obchod.