Dotácie na elektromobily a plug-in hybridy budú rovnaké ako pri pilotnom projekte

Výzvu by mali zverejniť v decembri tohto roka.

30. apr 2019 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Dotácie na elektromobily budú rovnaké ako pri pilotnom projekte na podporu elektromobility, ktorý zaviedli Ministerstvo hospodárstva SR (MH) a Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP).

Dotácie teda budú vo výške päťtisíc eur pre elektromobily a tritisíc eur pre plug-in hybridy. Podmienky získania podpory budú približne rovnaké ako v minulosti a výzvu by mali zverejniť v decembri tohto roka.

Konštatovala to v utorok na bratislavskom Autosalóne riaditeľka Odboru priemyselného rozvoja MH SR Andrea Farkašová.



Zároveň dodala, že výzva sa má týkať fyzických aj právnických osoby a dotácie budú môcť byť poskytnuté obciam aj samosprávam. Všetky podmienky získania podpory elektomobility upresní rezort hospodárstva vo výzve do konca roka.

Akčný plán rozvoja

Vláda SR ešte v marci schválila Akčný plán rozvoja elektromobility, ktorý obsahuje 15 konkrétnych opatrení, ktoré by sa mali realizovať do dvoch rokov.

Cieľom je podľa MH SR nielen zvýšiť počet elektromobilov na slovenských cestách, ale aj rozvoj potrebnej infraštruktúry či investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov.

Prečítajte si tiež: Vláda chce opäť podporiť elektromobily, chystá viacero opatrení

Na podporu kúpy elektromobilov MH SR plánuje vyčleniť päť miliónov eur a postupne sa tento plán začína dostávať do finálnej podoby.



„Bratislavská expozícia na Autosalóne otvára informačnú kampaň MH SR v oblasti elektromobility, no bude sa týkať aj iných automobilov na alternatívne palivá. Počas Autosalónu okrem iného predstavíme výzvy na podporu nabíjacích staníc,“ uviedla v utorok Farkašová.



Pilotný projekt MH SR a ZAP mal podľa rezortu hospodárstva pozitívny vplyv na rast predaja elektrických vozidiel. Od novembra 2016 do júna 2018 využilo podporu 831 žiadateľov.

Podpora išla na kúpu 514 batériových elektrických vozidiel a 317 plug-in hybridných vozidiel, čo predstavovalo medziročný nárast predaja týchto vozidiel až o 350 percent.

Počet batériových a plug-in hybridných elektrických vozidiel s možnosťou dobíjania zo siete dosiahol ku koncu minulého roka približne 1 700.

Farebne odlíšené značky

Motivačnou novinkou, ktorú prináša akčný plán pre motoristov jazdiacich na elektromobiloch, sú farebne odlíšiteľné (zelené) ŠPZ. Tie ich budú oprávňovať jazdiť napríklad vo vyhradených jazdných pruhoch či parkovať v nízkoemisných zónach.

Obe tieto opatrenia by sa mali realizovať do 1. januára 2020. Pre podnikateľov rezort financií zavedie zrýchlené odpisy na elektromobily a nabíjacie stanice.

Ďalším z dôležitých opatrení v Akčnom pláne rozvoja elektromobility je podpora výskumu, vývoja a konkurencieschopnej a udržateľnej priemyselnej výroby batérií pre elektromobily. Podporu elektromobility oceňuje aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).



„Elektromobilita je v súčasnosti pre SR veľmi dôležitou témou. Nielen preto, že automobilový priemysel je chrbtovou kosťou pre hospodárstvo, ale aj preto, že tento priemysel sa transformuje na čistú dopravu. Potrebujeme tieto trendy zachytiť. Preto má MH SR a vláda plán ako to naplniť. Aj na bratislavskom Autosalóne bude dostatok priestoru, počas šiestich dní jeho trvania, na rozsiahlu diskusiu o elektromobilite Slovenska. V pláne máme napríklad aj diskusie s českou stranou,“ povedal generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.