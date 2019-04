Briti v marci vyrobili výrazne menej áut, produkcia klesá už niekoľko mesiacov

Automobilky doplácajú podľa zástupcov sektora na slabší dopyt na kľúčových trhoch.

30. apr 2019 o 9:55 TASR

LONDÝN. Produkcia áut v Británii klesla v marci desiaty mesiac po sebe, pričom tempo poklesu presiahlo 14 percent.

Automobilový priemysel dopláca podľa zástupcov sektora najmä na slabší dopyt na kľúčových zahraničných trhoch, pričom situácia sa podstatne zhorší, ak krajina opustí Európsku úniu bez dohody.

Ako uviedlo Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT), v marci sa v Británii vyrobilo 126 195 áut, čo medziročne znamená pokles o 14,4 percenta.

Ešte horšie je, že pre slabší dopyt v kontinentálnej Európe a Ázii produkcia áut určených na export, ktorá je pre Britániu kľúčová, klesla o 13,4 percenta. Klesol aj dopyt na domácom trhu. Dosiahol 26 873 vozidiel, čo znamená pokles o 18,1 percenta.

SMMT očakáva, že produkcia tento rok klesne na 1,36 milióna áut oproti 1,52 milióna v roku 2018. Aj to ale len v prípade, že Británia odíde z Európskej únie s dohodou.

Ak sa tak nestane a Londýn sa bude musieť spoliehať na obchod s EÚ len v rámci pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré zahrnujú dovozné clá, produkcia by mohla do roku 2021 klesnúť zhruba o 30 percent približne na 1,07 milióna vozidiel. Tým by sa vrátila na úroveň z polovice 80. rokov 20. storočia, dodala SMMT.