Stavebné sporenie nie je len o štátnej prémii. Zistite, prečo je výhodné aj bez nej

Stavebné sporenie sa oplatí aj bez štátnej prémie.

7. máj 2019 o 0:00 SME Creative, Marek Mittaš pre Wüstenrot stavebná sporiteľňa

V roku 2019 prešlo stavebné sporenie najvýraznejšími zmenami vo svojej histórii. Najviac sa dotkli štátnej prémie, ktorá síce vzrástla, no sprísnili sa podmienky na jej získanie.

Samotná prémia však nie je jediným lákadlom, aj naďalej exis­tuje dostatok dobrých dôvodov na uzatvorenie stavebného sporenia.

Štátna prémia od januára vzrástla

V roku 2018 mali sporitelia v stavebnom sporení nárok na štátnu prémiu vo výške 66,39 eur. Od roku 2019 vzrástla na 70 eur. Na jej získanie je však nutné uložiť si počas roka na sporenie sumu 2800 eur, čo predstavuje zhodnotenie o 2,5 percenta.

Štátna prémia bude vyplácaná iba ľuďom, ktorých priemerný mesačný hrubý príjem bude najviac 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo predstavuje približne 1300 eur.

Ale nič nie je stratené, ak aj tento platový strop na získanie prémie prekračujete. Jedno riešenie existuje.

„Ak rodičia nemajú nárok na štátnu prémiu kvôli svojmu príjmu, môžu zmluvu na stavebné sporenie previesť na svoje deti a získavať tak prémiu aj naďalej. Často za túto zmenu nemusia v sporiteľni hradiť žiadny poplatok,“ hovorí Milan Búlik z OVB.

Navyše sa tak stavebné sporenie stáva atraktívnym nástrojom sporenia aj pre deti.

„Je možné využiť ho ako alternatívu vkladnej knižky pre deti,“ hovorí finančná špecialistka Dominika Santeši o jednej z možností, ako deťom sporiť peniaze na budúcnosť.

„Pre konzervatívnych sporiteľov je stavebné sporenie určite vhodnejšou alternatívou sporenia pre deti ako klasická vkladná knižka,“ súhlasí Búlik.

(zdroj: Pixabay)

Najlepšie úroky na konzervatívnom sporení

Na získanie štátnej prémie sa však netreba fixovať, pretože ide len o jednu z menších výhod, ktoré stavebné sporenie ponúka. Bez ohľadu na to, či štátnu prémiu využijete, alebo nie, stavebné sporenie je skvelou možnosťou, ako zhodnocovať peniaze jednou z najlepších úrokových sadzieb na trhu v segmente konzervatívneho sporenia.

„Stavebné sporenie je určené pre všetkých, ktorí chcú sebe alebo svojim deťom odkladať a zaujímavo zhodnocovať voľné finančné prostriedky,“ hovorí Vladimír Kasander, expert pre produktový manažment z Wüstenrot stavebnej sporiteľne

„Vklady stavebných sporiteľov sa u nás zhodnocujú sadzbou 1,5 percenta ročne počas šiestich rokov od uzatvorenia zmluvy, navyše na vklady uskutočnené počas prvých dvanástich mesiacov od uzatvorenia zmluvy poskytujeme úrokový bonus dve percentá. Ten je na zmluvu pripísaný po dovŕšení šesťročného cyklu sporenia. Počas prvého roka má teda klient vklady úročené úrokom až 3,5 percenta,“ vysvetľuje Kasander.

Pripísanie úroku nie je obmedzené tým, koľko na stavebné sporenie ročne uložíte. Ak si naň odložíte 10 000 eur, štátna prémia stále ostane len 70 eur. Zhodnotenie vkladu na úrovni 3,5 percenta by v tomto prípade znamenalo úrok 350 eur.

Pritom je na samotnom stavebnom sporiteľovi, v akej výške a frekvencii bude realizovať vklady na stavebné sporenie s cieľom zhodnotiť ich.

„Táto variabilita, ktorú stavebné sporenie umožňuje, je pre klienta veľkou výhodou. Je flexibilný z hľadiska svojich príjmov, keďže periodicitu a výšku vkladov môže zmeniť aj počas roka a prispôsobiť ich svojej finančnej situácii bez akejkoľvek sankcie,“ dodáva Kasander.

(zdroj: Pixabay)

Ideálny základ finančnej rezervy na čokoľvek

„Nové stavebné sporenie by som odporučil najmä ľuďom, ktorí majú obavy z investovania a chcú konzervatívne sporiť počas obdobia šesť až osem rokov,“ hovorí Búlik.

Stavebnému sporeniu nahráva aj dnešná situácia na trhoch, keď krátke investície do dlhopisových fondov v sebe nesú výrazné riziko záporných výnosov.

„Podstatné je, aby si ľudia s novou zmluvou tvorili finančnú rezervu. Prekážkou nie je ani to, keď nebudú mať nárok na štátnu prémiu. Treba si však vybrať taký produkt, ktorý má čo najnižšie vstupné a priebežné poplatky,“ hovorí Búlik.

Financie zo stavebného sporenia nemusia smerovať len na stavebné účely. Je možné použiť ich aj na financovanie štúdia detí alebo kúpu automobilu. Ak však peniaze využijete na iné ako stavebné účely, prídete o štátnu prémiu, no úrok získaný od stavebnej sporiteľne vám ostane v celej výške.

„Prednosťou sporenia bez nárokovania si štátnej prémie je nielen širšia možnosť využitia financií, ale aj kratšia viazanosť v prípade, že klient nebude žiadať o úver,“ dodáva Kasander.

„Vyššie vklady pri stavebnom sporení majú jednoznačne zmysel aj pre ľudí, ktorí majú jasný cieľ týkajúci sa bývania. Ak si potrebujú nasporiť na dofinancovanie hypotéky alebo rekonštrukciu, je vhodné sporiť si dostatočne vysokú sumu,“ súhlasí Búlik.

(zdroj: Pixabay)

Najvýhodnejší úver v stavebnom sporení

Netreba zabúdať, že sporenie nie je jediným účelom stavebného sporenia. Primárnym cieľom je sporiť si a následne využiť nárok na výhodný a garantovaný stavebný úver.

„Pravidelné mesačné sporenie je preto dobrým spôsobom, ako získať zdravé finančné návyky či preveriť si hospodárenie s vlastným rozpočtom. Môže to tiež služiť ako dobrá skúsenosť, či budete vedieť splácať úver v budúcnosti,“ hovorí Kasander.

Klient si zároveň automaticky vytvára právny nárok na výhodný stavebný úver s garanciou nízkeho úroku a splátky na 20 až 30 rokov. Je to výnimočný benefit, ktorý na slovenskom finančnom trhu iný produkt neposkytuje a ďaleko presahuje výhody štátnej prémie.

Môže to byť zaujímavé pre majiteľov starších rodinných domov, ktorí časom aj tak použijú svoje úspory na stavebné účely. Dovtedy môžu svoje peniaze výhodne zhodnotiť.

„Pre ľudí so staršími domami je výhodné mať od začiatku stavebné sporenie. Ak im náhodou nebudú stačiť vlastné úspory so štátnou prémiou, môžu opravu dofinancovať stavebným úverom. Výhodou je, že ho získajú do sumy až 50-tisíc eur bez dokladovania príjmu a bez zakladania nehnuteľnosti,“ dodáva Búlik.

Tento článok vám prináša Wüstenrot stavebná sporiteľňa.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.