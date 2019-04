Ekonómovia hodnotia Dankov nápad na znižovanie daní rozpačito

Firmy a SZČO s obratom do stotisíc eur by mali podľa SNS platiť 15-percentnú daň z príjmu.

29. apr 2019 o 14:17 SITA

BRATISLAVA. Ekonómovia hodnotia najnovší návrh predsedu strany SNS Andreja Danka v oblasti znižovania daní rozpačito. Podľa oslovených ekonómov nejde o systémový krok, ktorý by riešil daňovú problematiku komplexne.

Predseda národniarov v nedeľnej diskusnej relácii TA3 povedal, že firmy a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s obratom do stotisíc eur by mali platiť 15-percentnú daň z príjmu.

Zmena systému alebo ďalšia výnimka

„Máme za to, že úmysel je dobrý, o výške obratu by sa dalo polemizovať, keďže stotisíc eur je v zásade veľmi malý obrat, takže je otázne koľko podnikateľov to zasiahne, ale ako podpora mikro či stredných podnikateľov to nie je úplne zlý návrh,“ povedal pre agentúru SITA výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina.

Problémom je podľa neho načasovanie, kedy SNS prichádza s takým návrhom.

„Máme za to, že toto načasovanie prichádza v nevhodnej dobe, nie je súčasťou systémovej hospodárskej politiky a skrýva v sebe riziko vážneho výpadku pre príjmy štátneho rozpočtu, ktoré nie sú ničím nahradené,“ upozornil Serina.



Podnikateľská aliancia je za znižovanie daní, ešte viac by si však priala znižovanie odvodového zaťaženia práce.

„A ešte viac sme za systematickú úpravu daňového systému, nie o ďalšiu výnimku, ktorá narobí viac škody ako úžitku,“ myslí si Serina.

Lepšie ako nič

Podľa Martina Vlachynského z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), zníženie sadzby len pre SZČO a mikrofirmy je z pohľadu podnikateľov lepšie ako nič, ale podnikateľské prostredie to zásadným spôsobom neovplyvní.

„Pre väčšinu dotknutých podnikateľov bude táto zmena znamenať maximálne pár sto eur ročne naviac,“ dodal Vlachynský.



Ideálnym riešením je podľa neho čo najnižšia jedna sadzba dane z príjmu. „Kompromisné riešenie by mohlo byť 17 percent pre všetkých. Ak sa nenájde zhoda, ako vhodné sa javí aj riešenie selektívnej sadzby podľa veľkosti tržieb podniku. Vieme si predstaviť variant sadzby desať percent pre menšie firmy a 19 percent pre väčšie firmy,“ konštatoval Vlachynský.

Firmy sa umelo delia na menšie

Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliáš upozornil, že pri nastavení rôznych sadzieb dane podľa obratu vzrastie motivácia väčších firiem umelo sa deliť na menšie, aby platili nižšiu daň.

Cieľom štátu by malo byť podľa neho vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých.

„Progresívna daň diskriminuje všetky väčšie firmy voči ich menším konkurentom. Pri SZČO sa znížením dane prehĺbi rozdiel medzi vysokým zdanením zamestnancov a živnostníkov. Zvýši sa teda motivácia prechádzať na umelé živnosti. Opatrenia vlády by sa mali zamerať najmä na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce všetkým, teda zamestnancom aj živnostníkom,“ uzavrel Goliáš.