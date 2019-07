9 druhov znečistenia vody v bazéne. Takto ho môžete vyčistiť

Máte znečistenú vodu v bazéne? Prinášame jednoduchý prehľad, ako postupovať pri jednotlivých znečisteniach.

Občas sa jednoducho stane, že sa bazén nepodarí udržať čistý. Nech je dôvod akýkoľvek, situácia sa dá rýchlo napraviť.

Existuje deväť rôznych znečistení, pričom každé sa ošetruje inak.

1. Zakalená voda

Zakalenie môže mať viacero príčin, v zásade však ide o ľahko riešiteľnú situáciu. Spôsobuje ho prítomnosť minerálov alebo častíc, ktoré nie sú viditeľné voľným okom, podobne ako zápach v ovzduší. Zákal je teda len optická jasnosť vody.

Treba si však dať pozor, pretože so zákalom sa spája aj riziko ochorenia zažívacieho ústrojenstva, keďže vo vode sú aj rôzne nečistoty, baktérie a vírusy. Preto treba vodu najskôr filtrovať a potom dezinfikovať.

Ako sa zbaviť znečistenia? Skontrolujte hladinu voľného chlóru, aplikujte vločkovač alebo rozjasňovač a nepretržite filtrujte minimálne jeden deň. Ak to nezaberie, skontrolujte stav filtra, prípadne urobte spätný preplach filtra. Aplikujte vločkovač alebo rozjasňovač a nepretržite filtrujte jeden deň.

2. Hnedá voda

Ak sa vám zdá byť voda hnedá, pravdepodobne len obsahuje veľa železa.

Ako sa zbaviť znečistenia? Najskôr skontrolujte pH vody a upravte jeho hodnotu na 7,1-7,4. Pridajte vločkovač alebo rozjasňovač a vodu nepretržite filtrujte minimálne jeden deň.

3. Zelená voda

Ak sa vám voda v bazéne zafarbila do zelena, takmer na 100 percent za to môžu riasy. Tie sa do neho mohli dostať buď prostredníctvom napadaných nečistôt, alebo tým, že ste sa o bazén pár dní poriadne nestarali. Zelená voda je často sprevádzaná tvorením slizu na dne a stenách bazéna, preto rýchlo zasiahnite.

Ako sa zbaviť znečistenia? Skontrolujte pH a upravte ho na hodnotu 7,1-7,4. Pridajte Savo Chlór Šok, nechajte pôsobiť niekoľko hodín a nepretržite filtrujte vodu minimálne jeden deň. Ak bude obsah aktívneho chlóru aj naďalej nízky, použite znovu Savo Chlór Šok. V prípade, že sa vyskytne čierna alebo hnedá riasa, použite podľa sily kontaminácie aj dvojnásobok odporúčanej dávky, prípadne aplikujte opakovane v krátkom intervale. Rozpustite ho v nádobke s vodou a potom aplikujte do bazéna pri zapnutom filtračnom systéme. Skontrolujte stav filtra, prípadne urobte jeho spätný preplach. Potom aplikujte vločkovač alebo rozjasňovač, ktorý pomôže filtračnému systému odviesť z vody všetky zvyšky rias.

4. Smaragdovozelená voda

Smaragdovozelená voda znamená, že sa v nej vznášajú mŕtve riasy a nie je možné ich odfiltrovať. Preto treba zasiahnuť chemicky.

Ako sa zbaviť znečistenia? Pridajte prípravok Savo Chlór Šok. Potom aplikujte vločkovač. Vodu nepretržite filtrujte aspoň jeden deň.

5. Priezračne zelená voda

Je to jednoduché, problém je spôsobený vysokou koncentráciou medi.

Ako sa zbaviť znečistenia? Najskôr skontrolujte hodnotu pH aj koncentráciu voľného chlóru. Ak je to potrebné, upravte ich vhodnými prípravkami. Pridajte vločkovač a nepretržite filtrujte aspoň jeden deň.

6. Riasy

Riasy sa často tvoria vo chvíli, keď je vo vode menej chlóru, než je odporúčané alebo má voda nesprávnu hodnotu pH. Akonáhle sa začne meniť farba vody v bazéne a navyše sú jeho steny klzké, hrozí rast rias. Tie sú schopné prispôsobiť sa chemickým prostriedkom počas niekoľkých dní, najmä ak sú dávky nižšie ako odporúčané.

Prítomnosť rias v bazénovej vode môže znamenať celý rad zdravotných rizík. Spôsobujú napríklad zažívacie problémy, kožné reakcie, spúšťajú prejavy alergie a dokonca sa v nich môžu usadiť sinice. Preto ak zistíte, že sa u vás začalo dariť riasam, okamžite zasiahnite.

Ako sa zbaviť znečistenia? Ako prvý použite Savo Chlór Šok. Rozpustite ho v nádobke s vodou a potom aplikujte do bazéna pri zapnutom filtračnom systéme. V prípade, že sa vyskytne čierna alebo hnedá riasa, použite podľa intenzity kontaminácie aj dvojnásobok odporúčanej dávky, prípadne ho aplikujte opakovane v krátkom intervale. Následne aplikujte vločkovač alebo rozjasňovač, ktorý pomôže filtračnému systému odviesť z vody všetky zvyšky mŕtvych rias. Ak je stav vody kritický, siahnite po Save Originál, ktoré začne situáciu riešiť okamžite. Potom aplikujte Savo Chlór Šok, vločkovač alebo rozjasňovač a ďalej sa už o bazén starajte tabletami. Pre bezpečné kúpanie nezabudnite prekontrolovať hodnotu chlóru.

7. Mliečna biela voda

Mliečna biela voda môže mať niekoľko príčin. Jednak to môže byť spôsobené vysokým obsahom minerálov alebo je príliš vysoké pH vody v bazéne. Alebo môže byť vo vode príliš veľa alebo málo vločkovača.

Ako sa zbaviť znečistenia? Zmerajte hodnotu pH vody a ak je príliš vysoká (ideálna hodnota pH vody v bazéne je medzi 7,1-7,5), znížte ju prípravkom pH-. Ak problém naďalej pretrváva, pridajte do vody dávku Savo Chlór Šok a nepretržite ju filtrujte aspoň jeden deň. Ak nepomôže ani to, aplikujte vločkovač alebo rozjasňovač, ktorý obalí všetky nečistoty aj zákal a vytvorí z nich zhluky. Tie buď odfiltruje systém, alebo klesnú na dno, kde ich môžete vysať. V prípade, že vločkovač používate často, musíte buď počkať, než sa bude mať prípravok opäť na čo naviazať, alebo môžete vypustiť časť vody (aspoň štvrtinu jej objemu) a nahradiť ju novou.

8. Čierne škvrny na stenách a dne bazéna

Ak máte čierne škvrny na stenách alebo dne bazéna, nie je o čom pochybovať, dôvod je jasný. Voda je napadnutá čiernymi riasami.

Ako sa zbaviť znečistenia? Skontrolujte hodnotu pH aj koncentráciu voľného chlóru. Potom pridajte Savo Chlór Šok a nechajte pôsobiť. Po 24 hodinách pridajte vločkovač. Vyčistite fóliu a vodu nepretržite filtrujte.

9. Zelené a hnedé škvrny

Buď ste do vody pridali príliš veľa vločkovača, alebo má vysoké pH a zároveň aj vysoký obsah minerálov.

Ako sa zbaviť znečistenia? Zmerajte hodnotu pH vody a v prípade potreby ju upravte (ideálna hodnota pH vody v bazéne je medzi 7,1-7,5). Pridajte Savo Chlór Šok a vodu filtrujte nepretržite minimálne jeden deň. Pridajte vločkovač a filtrujte najmenej ďalších 48 hodín.

