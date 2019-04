SaS eurosmernicu o dvojakej kvalite potravín víta, treba zaviesť testovanie

Hnutie SaS kritizuje, že sa kontroly nevykonávali už dávno.

29. apr 2019 o 13:57

BRATISLAVA. Ministerka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) musí odborne premietnuť európsku smernicu o dvojakej kvalite potravín do slovenskej legislatívy.

Uviedol to v pondelok predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík s tým, že treba zaviesť testovanie podľa jednotných objektívnych kritérií.

Ministerka by mala vypracovať aj postupy testovania dvojakej kvality potravín a vymáhania tejto legislatívy, dodal.

Sulík smernicu víta

"Smernicu vítame, je to posun vpred," pripomenul Sulík. Veľký tlak na výrobcov potravín môže vyvinúť aj verejnosť a dvojaká kvalita potravín bude postihovaná ako klamlivá obchodná praktika.

Zároveň dodal, že nie je definovaná dvojaká kvalita potravín. Predseda SaS očakáva, že kvalita potravín sa v SR zvýši. Ako poslanec Európskeho parlamentu uviedol, že bol tieňovým spravodajcom ku správe, ktorá predchádzala uvedenej smernici.

Kvalita potravín súvisí aj s cenami a tu podľa neho zlyhala koaličná SNS a jej predseda Andrej Danko v súvislosti so zavedením zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorého dôsledkom bolo zvýšenie cien potravín.

"Osobne som sa stretol s príslušnou eurokomisárkou, ktorá následne pozastavila účinnosť tohto, doslova hlúpeho zákona," povedal.

Odborníčka strany na pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová poukázala na to, že nefunguje webová stránka s výsledkami testovania potravín.

Kontroly sa nevykonávali, kritizuje SaS

Pripomenula, že v roku 2005 bola prijatá smernica o nekalých obchodných praktikách, ktorá stačila na kontrolu dvojakej kvality, a bola prebraná do slovenskej legislatívy v roku 2007, do zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ďalej uviedla, že SR vtedy nahlásila do Bruselu, že Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude kontrolovať nepotravinové tovary a služby a Štátna potravinová a veterinárna správa (ŠVPS) potraviny.

"ŠVPS o tejto povinnosti buď nevedela alebo nechcela vedieť, v každom prípade kontrolu nekalých praktík v potravinách nevykonávala," uviedla Halgašová s tým, že to považuje za kľúčové zlyhanie ŠVPS.

Tá podľa nej na svojej stránke do júla 2018 uvádzala, že kontrolu nekalých praktík v potravinách vykonáva SOI, a nápravu urobila až na základe konania europoslanca Richarda Sulíka a eurokomisárky pre spravodlivosť Věry Jourovej.

SaS zaslala otázky na ŠVPS o tom, koľko vykonali kontrol podnetov o dvojakej kvalite potravín, informovala Halgašová.

Keď ministerka Matečná v roku 2016 prebrala rezort, jej top témou bola ochrana práv spotrebiteľa bez toho, aby sa zorientovala v problematike, mieni Halgašová.

"Aj v správe o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu sa uvádza, že niektoré prípady dvojakej kvality sú výsledkom nedostatočného presadzovania európskeho práva," uviedla odborníčka SaS.

SaS tvrdila, že problém neexistuje, hnevajú sa národniari

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podľa Slovenskej národnej strany (SNS) pri dvojakej kvalite klame, keď tvrdí, že toho v oblasti dvojakej kvality urobila viac ako vláda a SNS.

"Som v nemom úžase, čo predviedol v pondelok Richard Sulík a SaS. Nedokážem zniesť, ak niekto v priamom prenose klame. SaS predviedla nehorázne klamstvo a musím poprosiť média, aby si preštudovali to, čo SaS tvrdilo o dvojakej kvalite. SaS si prisvojuje tému, o ktorej od začiatku hovorila, že neexistuje a obhajovala pri nej záujmy obchodníkov,“ reagoval v pondelok predseda NR SR a SNS Andrej Danko.

Sloboda a Solidarita mala v minulosti pri otvorení témy dvojakej kvality na pôde EÚ podľa SNS ohovárať a kritizovať politikov, ktorí proti nej bojovali.

"SaS tvrdila, že výsledky testovania dvojakej kvality sú zmanipulované, táto téma poškodzuje výrobcov, robí zo Slovenska iracionálneho partnera v EÚ. SaS tiež tvrdila, že politici nebudú schopní donútiť výrobcov dodávať rovnaký tovar a podobne,“ uviedol Danko.

Ministerka Gabriela Matečná podľa predsedu SNS za posledné obdobie vyčlenila pre farmárov 80 miliónov eur a tému dvojakej kvality dostala na úroveň EÚ.

"Ministerky Matečnej sa musím zastať. V EÚ hovorila o téme dvojakej kvality potravín a otvárala ju v rámci V4. Táto žena vybojovala 80 miliónov eur pre slovenských farmárov. Richard Sulík by mal mať v sebe trochu objektívnosti, no on namiesto uznania ministerku kritizuje. Dnes vyšla nová správa EÚ, že dvojaká kvalita existuje,“ pokračoval Danko.

Ak predseda SaS tvrdí, že za roky v Európskom parlamente urobil niečo pre slovenských farmárov, podľa SNS klame.

"Jediné, čo urobil, tak loboval za zrušenie osobitného odvodu. Videli sme, že Brusel nás zrádza a ako predseda SNS som odvod zrušil. Nechcel som ďalšie mediálne klamstvo a to také, že odvod navýšil ceny potravín,“ dodal Danko.

Predseda SNS zároveň vyzval predstaviteľov SaS, aby sa ospravedlnili strane SNS a ministerke Matečnej.

Dva roky v kóme

Strana SaS bola pri téme dvojakej kvality podľa SNS dva roky v kóme.

"Doteraz hájila táto strana obchodníkov. Nikdy nebude bojovať za práva spotrebiteľov, ale za práva nadnárodných obchodných reťazcov. Dvojaká kvalita potravín je obrovským úspechom Slovenska, SNS a ostatných poškodených členských krajín EÚ. Na začiatku boli aj politici v EÚ ohľadom tejto témy skeptickí, no nám sa podarilo tento problém vyriešiť legislatívne,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Ohľadom testovania a toho, že Slovensko nemá jeho metodiku Gabriela Matečná uviedla, že SaS nemá pravdu.

„Metodika je a testovania na Slovensku boli a budú. Výsledky posledných kontrol z Európskej únie prídu na jeseň. Boj s dvojakou kvalitou sme dotiahli do konca. Národná smernica, ktorá bude implementovať tú z EÚ bude. Už teraz ju pripravujeme a prvotný nástrel bude k dispozícii možno už na jeseň tohto roka,“ uzavrela Gabriela Matečná.