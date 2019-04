Fitch ponechala rating Británie v procese revízie s možnosťou jeho zhoršenia

Rozsah zhoršenia je veľmi neistý.

28. apr 2019 o 13:24 SITA

BRATISLAVA. Medzinárodná ratingová agentúra Fitch ponecháva dlhodobý emisný rating Veľkej Británie v procese revízie s možnosťou jeho zníženia.

V súčasnosti má krajina od agentúry dlhodobý emisný rating na stupni AA. Dohoda medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou o odložení odchodu krajiny z EÚ do 31. októbra 2019 redukuje, ale neeliminuje riziko brexitu bez dohody, uviedla agentúra.



Brexit bez dohody by podľa agentúry Fitch viedol k podstatnému zhoršeniu perspektívy britskej ekonomiky a obchodu, prinajmenšom z krátkodobého hľadiska. Rozsah zhoršenia je veľmi neistý, hoci by ho mohli zmierniť bilaterálne a multilaterálne opatrenia britskej vlády.

"Podľa nášho názoru by brexit bez dohody zároveň krátkodobo viedol k horším vzťahom medzi Britániou a EÚ. To by pravdepodobne sťažilo dosahovanie pokroku v rokovaniach o budúcich obchodných a ekonomických vzťahoch," dodala agentúra.



Ratingová agentúra S&P Global Ratings potvrdila Veľkej Británii rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov v zahraničnej a domácej mene na úrovni AA/A-1+, ale ponecháva mu negatívny výhľad.

Negatívny výhľad odzrkadľuje riziko pretrvávania slabosti ekonomiky a zhoršenia vládnych financií, ak export britských tovarov a služieb stratí prístup na kľúčové európske trhy.