V tomto roku stúpne v EÚ produkcia mlieka, olivového oleja, obilnín či hydiny

Naopak, očakáva sa nižšia produkcia cukru, ktorého vývoz výrazne klesne.

28. apr 2019 o 12:32 SITA

BRATISLAVA. V tomto roku stúpne v Európskej únii produkcia mlieka, olivového oleja, obilnín či hydiny.

Naopak, očakáva sa nižšia produkcia cukru, ktorého vývoz výrazne klesne. Takisto sa odhaduje nižšia produkcia hovädzieho, ovčieho a kozieho mäsa.

Vyplýva to z najnovšej krátkodobej výhľadovej správy o poľnohospodárskych trhoch EÚ uverejnenej v apríli Európskou komisiou (EK).



Najväčší nárast produkcie sa pri tradičných agropotravinárskych komoditách očakáva u olivového oleja predovšetkým pre výrazné zvýšenie produkcie španielskeho olivového oleja. E

urópska komisia očakáva, že jeho produkcia EÚ v tomto roku vzrastie o 2,9 %. Rastúci svetový dopyt a nižšia ponuka z krajín mimo EÚ by mali viesť aj k zvýšeniu vývozu olivového oleja z EÚ o 11 %.



Pokiaľ ide o mliekarenský sektor, EK očakáva, že v roku 2019 sa produkcia mlieka zvýši o 0,7 % a dosiahne 167,3 mil. ton.

Tento nárast by mal byť zabezpečený trvalým celosvetovým dopytom, pričom syr bude aj naďalej najžiadanejším mliečnym výrobkom na trhu EÚ a jeho spotreba by sa mala v tomto roku mierne zvýšiť, a to o 0,5 %. Očakáva sa, že mimo EÚ sa vývoz syrov tento rok zvýši o 1 %, čo prispeje k nárastu výroby o 0,8 %, čo predstavuje hodnotu 10,7 miliardy ton.



Produkcia obilnín v EÚ by sa podľa predpokladov EK mala zotaviť z predchádzajúcej nižšej úrody, ktorá bola ovplyvnená nepriaznivými klimatickými podmienkami, pričom sa predpovedá na úrovni 307,5 mil. ton v porovnaní s 290,5 mil. ton v roku 2018.

Očakáva sa aj mierny nárast celkovej plochy obilnín v EÚ v porovnaní s minulou sezónou, ktorá v roku 2018 dosiahla 55,1 mil. hektárov, na 55,8 mil. hektárov.



Pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa produkcia cukru v tomto roku odhaduje na 17,6 milióna ton, čo je až o 17 % menej ako v roku 2018. Očakáva sa, že tento pokles prispeje k významnému poklesu vývozu cukru v EÚ, ktorý sa predpokladá na úrovni 1,7 mil. ton.



Letné sucho v minulom roku viedlo k nárastu produkcie hovädzieho mäsa pre nedostatok krmív a včasného zabitia kráv. To tiež viedlo k poklesu stád kráv o 1,3 %. V roku 2019 sa očakáva, že produkcia hovädzieho mäsa klesne na 8,1 mil. ton, z 8,2 mil. ton v roku 2018. Spotreba hovädzieho mäsa v EÚ sa v roku 2019 zníži z 11 kilogramov na 10,8 kilogramov na obyvateľa na rok, najmä pre nižšiu ponuku.



V roku 2018 vzrástla produkcia hydinového mäsa takmer o 5 % pre priaznivé medzinárodné podmienky a vyššie ceny. V tomto roku však bude rast výroby podľa EK miernejší, pričom sa predpokladá na úrovni 2 %. Pokiaľ ide o bravčové mäso, ceny v tomto roku pôjdu nahor so stúpajúcou ponukou.

Okrem toho sa vyhliadky na vývoz z EÚ zlepšia, najmä voči Číne. Ovčie a kozie mäso sa v EÚ v roku 2018 znížilo o 1 %. Očakáva sa, že v tomto roku znova klesne o 1 % a dosiahne 906 tisíc ton.