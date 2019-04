České firmy podpísali v Pekingu desiatky dohôd a memoránd

Zeman vyzdvihol čínsky projekt novej Hodvábnej cesty a obhajoval Huawei.

27. apr 2019 o 12:45 TASR

PEKING. Desiatky dohôd a memoránd o spolupráci v oblasti letectva, ťažby či potravinárstva podpísali české firmy na čínsko-českom hospodárskom fóre v Pekingu.

Informuje o tom portál spravodajského televízneho kanálu ČT24.

Prezident Miloš Zeman, ktorý je v Číne na návšteve, pri tejto príležitosti v prejave pred podnikateľmi varoval pred obchodnými vojnami.

Vyzdvihol čínsky projekt novej Hodvábnej cesty a obhajoval firmu Huawei.

"Tá je jednoducho veľmi úspešná, a nič iné. A napriek tomu to vyvoláva závisť. Pokiaľ niekto túto firmu obviňuje z toho, že predstavuje riziko, bez toho, aby mal na to seriózne dôkazy, pokladám to za nekalú obchodnú súťaž," povedal Zeman.

Spoločnosť Huawei sa dostala do centra pozornosti po obvinení zo strany Spojených štátov, že jej zariadenia pre telekomunikačné siete by mohla čínska vláda využívať na špionáž. Jej obavy prevzali aj ďalšie krajiny, iné naopak sa s týmito obavami nestotožňujú. Huawei obvinenia zo špionáže odmieta.

Prezidenta Zemana v Číne sprevádza podnikateľské delegácia organizovaná Hospodárskou komorou ČR. Do krajiny pricestovali zástupcovia asi 60 českých firiem a inštitúcií.