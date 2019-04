Index: Čo potrebujete, aby ste mohli investovať

Investičné životné poistenie nie je vhodné na sporenie.

27. apr 2019 o 9:54 Adam Valček, Nikola Bajánová

Pri investovaní sú Slováci konzervatívni. Ich vzťah k podielovým fondom, akciám či dlhopisom sa však zlepšuje.

Z nedávneho prieskumu Slovenskej sporiteľne vyplýva, že štvrtina ľudí má na investovanie pozitívny názor.

Tradičný sporiaci účet má 67 percent Slovákov. Viac ako polovica popri tom investuje do investičných a kapitálových životných poistení. Do dôchodkových pilierov 40, do nehnuteľností 23 a do fondov a cenných papierov 21 percent opýtaných.

V aktuálnej epizóde podcastu Index sa pýtame, ako a kam investovať, či sa oplatí investovať do nehnuteľností, kryptomeny alebo vložiť peniaze do dlhopisov a ako hodnotiť investičné životné poistenie.

Odpovedá generálny riaditeľ Across Private Investments Maroš Ďurik.

Výber ekonomických správ uplynulých dní

Pre Brexit sú ceny emisných povoleniek na jedenásťročnom maxime a analytici im predpovedajú ďalší rast.

Ak sa potvrdí, pravdepodobne sa to premietne aj v zdražovaní cien elektriny, pretože výrobcom vzrastú náklady na znečisťovanie ovzdušia alebo zelenšie technológie.



Austrálska spoločnosť Macquarie vraj zvažuje predaj Českých Rádiokomunikácií, ktoré prevádzkujú televízne, rozhlasové, ale aj internetové vysielače. Transakciu nikto nekomentuje.

Macquarie vlastní aj slovenský náprotivok rádiokomunikácií - Towercom.



Skupina EPH, ktorá spoluvlastní Slovenské elektrárne a Stredoslovenskú energetiku, kupuje v Írsku dve elektrárne – jednu plynovú, druhú uhoľnú.



Penta bude pokračovať v nákupoch lekární po Európe. Chce dosiahnuť, aby jej lekárnická sieť Dr. Max bola na kontinente druhou najväčšou.

Dr. Max je z pohľadu obratu a ziskovosti kľúčovým podnikom zdravotníckeho impéria Penty.