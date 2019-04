Minister Richter vidí dve možnosti, ako by sa mohla zvyšovať minimálka

Zamestnávatelia volajú po tom, aby sa stanovil mechanizmus.

26. apr 2019 o 15:13 TASR

BRATISLAVA. Zamestnávatelia volajú po tom, aby sa stanovil mechanizmus, podľa ktorého by sa zvyšovala minimálna mzda na Slovensku.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) na piatkovom sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) naznačil, že postupne by sa malo smerovať k tomu, aby minimálna mzda predstavovala 60 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

"Áno, 60 percent podielu priemernej mzdy môže byť otázka, ktorá môže byť aktuálna. Je to odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce, Európskeho sociálneho výboru. Je to jedna z možností," podotkol minister práce Ján Richter (Smer).

Riešením by však podľa neho mohla byť aj odvetvová minimálna mzda. "To je tiež cesta, ktorou by sa dalo vydať. Odmietam rozmýšľanie o regionálnej minimálnej mzde. Odvetvová zohľadňuje objektívne rozdiely, ktoré z hľadiska ceny práce v jednotlivých odvetviach sú," doplnil Richter.

Zároveň uviedol, že sa nechce vyjadrovať k výške minimálnej mzdy v budúcom roku, kým majú priestor na rokovanie sociálni partneri.

Premiér Pellegrini tiež naznačil, že zákony, ktoré ovplyvňujú chod podnikov, by mali začať platiť vždy k začiatku nového roka, aby sa firmy mohli na zmeny pripraviť.

"Z pohľadu vlády nevidím v tom problém. Všetky podstatné veci by v parlamente mali byť schválené do konca októbra a už potom sa venovať len rozpočtu. Bude dôležité komunikovať aj s poslancami," myslí si minister Richter.