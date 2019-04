Hodnota trhu kryptomien v priebehu hodiny klesla o desať miliárd dolárov

Trh klesol po tom, ako prokurátor obvinil Bitfinex a Tether Limited, že zatajili stratu.

26. apr 2019 o 14:46 SITA

NEW YORK. Hodnota trhu kryptomien podľa údajov webovej stránky CoinMarketCap vo štvrtok večer klesla o približne desať miliárd USD v priebehu jednej hodiny.

Stalo sa to po tom, ako generálny prokurátor štátu New Yorku obvinil prevádzkovateľa bitcoinovej burzy Bitfinex a emitenta digitálnej meny tether Tether Limited, že zatajili stratu v objeme 850 miliónov USD. Informuje o tom portál cnbc.com.



Úrad prokurátora vo štvrtok uviedol, že Bitfinex odovzdal 850 miliónov USD panamskej firme Crypto Capital bez toho, aby to oznámil investorom.

Manažéri firiem Bitfinex a Tether potom údajne "zrealizovali sériu protichodných korporátnych transakcií", pričom Bitfinex získal prístup k hotovostným rezervám Tetheru.

Firma Bitfinex rozhodne odmietla údajnú stratu v sume 850 miliónov USD a vyhlásila, že tieto financie "neboli stratené, ale v skutočnosti boli zadržané a ochránené".



Bitcoin, ktorý je najväčšou kryptomenou na svete, podľa stránky CoinDesk za 24 hodín klesol o štyri percentá. Druhá najväčšia digitálna mena ethereum v rovnakom čase oslabila o šesť percent a tretia najväčšia digitálna mena XRP stratila tri percentá. Mena tether si pohoršila o jedno percento.