Roboty podľa OECD nahradia tretinu pracovných miest na Slovensku

Robotizácia sa najviac dotkne západu krajiny.

26. apr 2019 o 12:48 SITA

BRATISLAVA. Robotizácia je na vzostupe, počet robotov každým rokom narastá a tento trend by sa mal týkať aj Slovenska.

Podľa aktuálnych údajov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) by na Slovensku mala práve robotizácia v nasledujúcich rokoch meniť trh práce. A to tak, že by sa mala nahradiť približne tretina súčasných pracovných miest.

Najmä na západe Slovenska

"Na Slovensku je najviac ohrozených pozícií na západe krajiny, a to až 40 percent súčasných miest,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.



Robotizácia bude podľa názoru finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika zasahovať do každej oblasti priemyslu a služieb. Zasiahne aj oblasť finančného sprostredkovania a finančných služieb.

"V súčasnosti však v praxi vidíme, že Slováci sú ochotní akceptovať automatizované sprostredkovanie iba v určitých sektoroch finančného trhu. A to najmä tých, ktoré sú pre nich ľahko zrozumiteľné aj bez vysvetlenia sprostredkovateľa a ktoré sa dajú jednoducho a rýchlo dojednať online," povedal pre agentúru SITA Búlik.

Prečítajte si tiež: Umelá inteligencia nám podsúva možnosti, ktoré sa nám páčia

Príkladom môže byť podľa Búlika zmluvné poistenie áut, ako aj havarijné poistenie, cestovné poistenie, štandardné poistenie majetku.

Avšak zložitejšie alebo neštandardné prípady ľudia aj naďalej konzultujú so živým sprostredkovateľom. Ďalšie finančné produkty, ako je napríklad životné poistenie alebo investície, Slováci najčastejšie uzatvárajú podľa Búlika až po vysvetlení sprostredkovateľom.

"Myslím si preto, že v oblasti finančného sprostredkovania budú automatizácia a robotizácia zatiaľ len efektivizovať celý proces sprostredkovania produktov, ale ľudského sprostredkovateľa plne nenahradia minimálne desať rokov," uzavrel Búlik.

Severské krajiny robotizácia nezasiahne

Robotizácia v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch najmenej zasiahne podľa Buchlákovej krajiny na severe. Napríklad v Nórsku je takto ohrozených len šesť percent súčasných pracovných pozícií.

Najohrozenejšia je stredná a východná Európa, nakoľko tu je podľa analytičky veľa nízko kvalifikovanej práce na rozdiel od škandinávskych krajín, ktoré sa zameriavajú na prácu s vyššou pridanou hodnotou.

"Regióny, ktoré sa vyznačujú nízkou ohrozenosťou automatizáciou, sú tie, kde sú ľudia s vyšším vzdelaním, majú väčší počet pracovných miest v službách a sú viac urbanizované," skonštatovala Lenka Buchláková.

OECD: Robotizácia podporí vznik nových miest

Medzinárodná federácia pre robotiku uvádza, že od roku 2013 až do 2017 sa globálna výroba a predaj priemyselných robotov zvýšili o 114 percent. Do roku 2021 sa očakáva, že by trh s robotmi mal každoročne vzrásť o 14 percent.

Prečítajte si tiež: Predbehli svet v používaní umelej inteligencie

V roku 2021 by sa tak celosvetovo malo ročne vyrobiť viac ako 600 tisíc robotov. Ešte v roku 2001 ich ročne pribudlo zhruba 80 tisíc za rok.

"Existuje množstvo štúdií na túto tému. Najnovšia z dielne OECD tvrdí, že celosvetovo by robotizácia mala nahradiť približne 14 percent súčasných pracovných pozícii. Ďalšia ale hovorí, že robotizácia zasiahne až polovicu súčasných zamestnancov," dodala Buchláková.



OECD ale nepredpokladá, že situácia na trhu bude pre ľudí kritická. Očakáva, že robotizácia skôr podporí tvorbu väčšieho počtu pracovných miest.

Zaniknú len nízkokvalifikované pozície. Pribudnú však sofistikovanejšie, na ktoré sa budú musieť zamestnanci preškoliť. Ide napríklad o obsluhu strojov.