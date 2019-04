Piloti škandinávskych aerolínií štrajkujú, spoločnosť SAS zrušila stovky letov

Piloti v Nórsku, Švédsku a Dánsku vstúpili do štrajku.

26. apr 2019 o 12:10 SITA

BRATISLAVA. Škandinávska letecká spoločnosť SAS globálne zrušila stovky letov, keďže piloti v Nórsku, Švédsku a Dánsku vstúpili do štrajku. Prepravca SAS uviedol, že v piatok je zrušených 673 letov, čo sa dotýka 72-tisíc cestujúcich.

Štrajk pilotov sa začal po neúspešných vyjednávaniach o mzdách a harmonograme služieb. Informoval o tom portál bbc.com.

Piloti žiadajú rast platov o 13 percent. V súčasnosti v priemere zarábajú 93-tisíc švédskych korún (SEK) mesačne.

Odborový zväz SAS Pilot Group, ktorý zastupuje 95 percent pilotov v Dánsku, Nórsku a Švédsku, však uviedol, že hlavnou témou vyjednávaní nie sú mzdy, ale harmonogram práce.

"Mnohí piloti SAS nemajú kontrolu nad tým, kedy a ako dlho musia pracovať. V najhorších prípadoch im hrozí práca sedem víkendov za sebou," uviedla organizácia pilotov vo vyhlásení.



Spoločnosť SAS upozornila, že ak by sa požiadavky pilotov splnili, malo by to "veľmi negatívne následky" pre firmu. SAS sa v súčasnosti nachádza uprostred obnovy svojej starnúcej flotily a čelí rastúcej konkurencii zo strany takých dopravcov, ako sú Norwegian, Ryanair a Easyjet.