Domácnosti môžu získať podporu na vyše dvetisíc malých OZE

Štát podporí kúpu a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energií.

26. apr 2019 o 10:30 SITA

BRATISLAVA. Slovenské domácnosti sa môžu aktuálne uchádzať o podporu na kúpu a inštaláciu vyše dvetisíc zaregistrovaných malých obnoviteľných zdrojov energií (OZE).

Podporu od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) môžu získať na vyše 800 druhov fotovoltických panelov, na zhruba 260 slnečných kolektorov, na takmer 400 druhov kotlov na biomasu a na vyše 770 tepelných čerpadiel.

Agentúra upozorňuje, že výrobcovia malých OZE majú stále možnosť zaregistrovať si svoje zariadenia do projektu Zelená domácnostiam II.



„Vzhľadom na to, že na trh sú uvádzané stále nové zariadenia a výroba iných už medzičasom skončila, v pokračovaní projektu je možnosť, aby sa zoznam priebežne dopĺňal, ale aj “čistil“ od zariadení, ktoré už nie sú dostupné,“ uviedol pre agentúru SITA komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Od začiatku projektu bolo vymazaných 34 zariadení, ďalších sedem je v lehote, kedy sa k návrhu na ich vymazanie môže ktokoľvek vyjadriť.

„Žiadosti o výmaz sa doteraz týkali iba slnečných kolektorov a fotovoltických panelov, teda tých druhov zariadení, ktoré boli do zoznamu zaradené automaticky z pilotného projektu,“ konštatoval Jurikovič.



V tomto roku plánuje SIEA dvadsať kôl na vydávanie poukážok s alokovanou čiastkou minimálne 12,1 milióna eur. V rámci projektu Zelená domácnostiam II by malo byť podľa odhadov SIEA do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 25 tisíc inštalácií s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov.