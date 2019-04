SNS predložila do parlamentu návrh na športové poukazy

Poukaz je príspevkom zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca.

25. apr 2019 o 16:12 TASR

BRATISLAVA. Poslanci za koaličnú SNS už predložili do parlamentu návrh zákona na zavedenie dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pravidelnú športovú činnosť dieťaťa zamestnanca.

Jeho výška má byť limitovaná na 55 percent oprávnených výdavkov zamestnanca, najviac však v sume 275 eur za rok.

Za oprávnené výdavky sa majú považovať výlučne výdavky na športovanie dieťaťa zamestnanca v športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe.

Najmenej dva roky v práci

Podľa návrhu môže byť príspevok poskytnutý zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Zamestnancovi, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, by sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok mala znížiť v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Príspevok by podľa poslancov mal byť poskytnutý aj zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme.

"Motiváciou zamestnávateľa k poskytnutiu tohto príspevku zamestnancovi je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom," uvádzajú predkladatelia.

Tento nástroj tak má byť finančne efektívnejším spôsobom odmeny ako priama finančná odmena, ktorá podlieha plateniu daní a odvodov. Počíta sa s tým, že príspevok má patriť v plnej výške medzi daňové náklady zamestnávateľa.

Do osemnástky

Príspevok sa má vzťahovať na dieťa zamestnanca mladšie ako 18 rokov, ktoré má trvalý alebo obdobný pobyt na území SR a ktoré je najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti o tento príspevok osobou s príslušnosťou k športovej organizácii.

"Veríme, že tento nástroj pomoci mladým športovcom si nájde svoje miesto u tých zamestnávateľov, ktorí podporujú šport a chcú stabilizovať svojich pracovníkov," skonštatoval poslanec SNS Tibor Jančula. Účinnosť zákona predkladatelia navrhujú na 1. januára 2020.

SNS zároveň uvažuje aj nad možnosťou športového poukazu pre deti 1. až 4. ročníka základných škôl v celkovej hodnote sto eur. Ako informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová, ten by mali získať prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou je zákonný zástupca dieťaťa.

Výška spolufinancovania tohto poukazu zákonným zástupcom by podľa predstáv národniarov bola 20 percent, zvyšných 80 percent by doplatil štát. Takýto poukaz by bolo možné použiť v športovej organizácii, ktorá je zapísaná v Informačnom systéme športu.

Organizácia by evidovala poskytovateľov športových poukazov na základe jedinečného identifikačného kódu každého dieťaťa, ktorý bude evidovaný v Informačnom systéme športu.