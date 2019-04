Termín zavedenia preddôchodku z tretieho piliera zostáva nejasný

Minister Richter vlani hovoril, že nová dávka sa zavedie v tomto volebnom období.

25. apr 2019 o 12:59 SITA

BRATISLAVA. Termín zavedenia tzv. preddôchodku z tretieho penzijného piliera stále nie je jasný.

Hoci minister práce a sociálnych vecí Ján Richter ešte vlani v lete hovoril o tom, že preddôchodok sa v tomto volebnom období zavedie, rezort práce a sociálnych vecí o tejto téme ešte ani neukončil debatu, a preto sa slová ministra Richtera zrejme nenaplnia.

"Problematika zavedenia novej dávky z tretieho piliera, ktorá by bola určená pre občanov v preddôchodkovom veku, zostáva naďalej aktuálna a je predmetom diskusii s Ministerstvom financií SR, aj so sociálnymi partnermi, predovšetkým odborármi," uviedol pre agentúru SITA hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška.

Nariadenie europarlamentu

Po rokovaniach a odborných diskusiách aj s Inštitútom sociálnej politiky a Inštitútom finančnej politiky by sa podľa hovorcu malo dospieť "k istým záverom, ktoré budú premietnuté do legislatívy".

V tejto súvislosti Stuška upozornil na nariadenie Európskeho parlamentu o Celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte. Tento produkt bude rozšírením pre tradičné spôsoby dôchodkového sporenia a bude prenositeľný v rámci celej Európskej únie.

"Maximálny horizont implementácie nariadenia do národnej legislatívy je približne dva roky od jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, čo by malo byť približne v júni 2019," informoval hovorca.



Počas tohto obdobia si podľa neho budú jednotlivé členské štáty upravovať v zákonoch podmienky pre sporiacu fázu sporenia, ako aj podmienky a spôsoby výplaty nasporených prostriedkov a prípadné daňové a iné finančné stimuly s cieľom podporiť osobné dôchodkové zabezpečenie.

"Záujmom ministerstva zostáva, aby boli motivovaní a zvýhodnení tí, ktorí pamätajú na starobu a majú záujem si prispievať na dôchodkové zabezpečenie dobrovoľným sporením," dodal hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí.

Richterova ambícia sa nenaplnila

"Chcem ubezpečiť, že zákon a preddôchodok ako taký pôjde, on bude, my sme tým viazaní," povedal na tlačovej besede v júli minulého roka šéf rezortu práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Ako vtedy ďalej uviedol, rezort financií stále nesúhlasí s tým, aby sa preddôchodok mohol začať vyplácať päť rokov pred riadnym vekom odchodu do dôchodku.

"Sú isté veci, ktoré sa rozdiskutovávajú, aj z hľadiska možných finančných dopadov, ktoré s tým bezprostredne súvisia," upozornil minister.

Dodal, že by bol rád, keby legislatíva k zavedeniu preddôchodku bola účinná už od 1. januára 2019. Táto jeho ambícia tak zostala nenaplnená.



Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter ešte v decembri 2017 dočasne stopol legislatívny návrh, ktorým sa mal od začiatku tohto roka zaviesť tzv. preddôchodok ako dávka z tretieho penzijného piliera.

"Vzhľadom na rozpor, ktorý stále máme s ministerstvom financií, zákon ako taký v tejto chvíli nepredložím do vlády," povedal vtedy po rokovaní tripartity minister Richter.

Návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorý išiel na rokovanie vlády a následne ho schválil parlament, tak nakoniec obsahoval len ustanovenia, ktorými sa prevzali do slovenskej legislatívy príslušné európske smernice.

Nedohodli sa s rezortom financií

Ministerstvá práce a sociálnych vecí a financií sa nevedeli dohodnúť na podmienkach, za akých by sa preddôchodok z tretieho piliera vyplácal.

Ministerstvo financií totiž žiadalo tieto podmienky sprísniť. Rezort financií navrhoval, aby poberateľ tejto dávky musel mať zároveň nárok na predčasný starobný dôchodok z prvého piliera, alebo byť aspoň 42 rokov dôchodkovo poistený.

Zvýšiť sa podľa ministerstva financií mala aj minimálna suma preddôchodku, a to z 1,36-násobku sumy životného minima na 2,72-násobok životného minima.

Minimálna suma preddôchodku vo výške 1,36-násobku životného minima by sa ponechala len tým žiadateľom o preddôchodok, ktorí boli aspoň 12 mesiacov za posledné dva roky evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce.



"Návrh ministerstva financií na sprísnenie podmienok pre poberanie preddôchodku nie je možné akceptovať, nakoľko uvedená zmena by spôsobila, že nárok na vyplácanie preddôchodku by mal len veľmi obmedzený počet účastníkov," uviedlo v roku 2017 ministerstvo práce.

Samotný rezort práce navrhoval, aby mohli preddôchodok dostávať sporitelia v treťom pilieri, ktorým do riadneho dôchodkového veku chýba najviac päť rokov a ich doplnkový predčasný starobný dôchodok vypočítaný z ich úspor v treťom pilieri dosiahne najmenej 136 percent sumy životného minima.