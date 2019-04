Príspevok na školské potreby pre prvákov majú rodičia dostávať v októbri

Strana Smer predložila novelu do parlamentu.

25. apr 2019 o 11:32 SITA

BRATISLAVA. Príspevok vo výške sto eur na nákup školských potrieb pri nástupe dieťaťa prvého ročníka základnej školy majú rodičia dostávať v októbri.

Má ísť totiž o jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o sto eur za mesiac, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

V polovici októbra

Septembrový zvýšený prídavok na dieťa príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí rodičom prvákov v polovici októbra.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, ktorý skupina poslancov národnej rady za stranu Smer spolu s nezaradenou poslankyňou Alenou Bašistovou a poslankyňou za SNS Magdalénou Kuciaňovou predložili do parlamentu.

Prídavok na dieťa zvýšený o sto eur majú rodičia prvákov základných škôl dostať prvý raz automaticky v októbri tohto roka, a to na približne 59 tisíc detí.



V tomto roku si novela zákona zo štátneho rozpočtu vyžiada 6,2 milióna eur, z toho 5,9 milióna eur má ísť na výplatu zvýšeného prídavku na dieťa a 300 tisíc eur sa má vynaložiť na nevyhnutnú úpravu informačných systémov.

Na výplatu prídavkov na deti štát pritom vlani rodičom vynaložil 307 miliónov eur. Odhadované celkové výdavky na stoeurové zvýšenie prídavku na dieťa pre rodičov prvákov tak predstavujú z tejto sumy necelé dve percentá.

Podmienky overia úrady práce

Údaje o deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy na území Slovenska, majú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čerpať z centrálneho registra žiakov, do ktorého je škola povinná zapísať údaje do konca septembra.

"Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny následne v tomto registri overí splnenie podmienky nároku a prídavok vo zvýšenej sume vyplatí v októbri príslušného kalendárneho roka," uviedli predkladatelia.

Takýto postup je podľa nich najprijateľnejší vzhľadom na to, že pre rodičov nebude predstavovať žiadnu administratívnu záťaž, keďže prídavok vo zvýšenej sume sa rodičom vyplatí automaticky, bez uplatňovania a preukazovania nároku.

"V prípadoch, kedy dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy mimo územia Slovenskej republiky, bude potrebné predloženie potvrdenia o nástupe dieťaťa do školy zo strany oprávnenej osoby," upozornili.



Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak dieťa spĺňa podmienku nezaopatrenosti. Prídavok na dieťa v súčasnosti dosahuje 24,34 eura mesačne.