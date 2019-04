Slováci sa zlepšujú v počítačových znalostiach, za IT kurzy si ale sami nezaplatia

Mladí sú podľa prieskumu Eurostatu na sieťach, starších zaujíma spravodajstvo a zdravie.

24. apr 2019 o 11:08 SITA

BRATISLAVA. Znalosti Slovákov v oblasti informačných a komunikačných technológií z roka na rok stúpajú.

Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat nové vedomosti 12 percent Slovákov nadobúda samoštúdiom a deväť percent ľudí má IT kurzy a školenia platené zamestnávateľom.

Slováci sú podľa vyjadrení analytičky Slovenskej sporiteľne Lenky Buchlákovej málo ochotní si za to platiť sami. Iba dve percentá ľudí uviedli, že si niekedy zaplatili za IT kurz z vlastného vrecka.

Nutnosť na trhu práce

Čoraz viac ľudí potrebuje IT zručnosti k svojej práci. Na trhu práce je to už nevyhnutnosťou.

"Počet ľudí, ktorí majú základné digitálne vedomosti, z roka na rok rastie. Aktuálne je ich na Slovensku takmer 60 percent. Medzi základné digitálne vedomosti patrí okrem vyhľadávania informácií online pomocou vyhľadávača aj schopnosť komunikovať s ostatnými pomocou mobilného telefónu, emailu alebo četu. Títo ľudia vedia takisto vytvoriť jednoduchý digitálny obsah ako napríklad texty, tabuľky, obrázky, zvukové súbory," povedala Buchláková.

Mladí sú na sieťach, starší hľadajú správy

Vek je podľa Buchlákovej veľmi rozhodujúci, pokiaľ ide o na aktivitu na internete.

Mladí ľudia vo veku od 16 do 24 rokov považujú za kľúčovú aktivitu práve sociálne siete. Nasleduje sledovanie videí, či už hudobných alebo komerčných, ktoré propagujú výrobky či služby. Veľmi populárny je Youtube na počúvanie hudby a Netflix na sledovanie filmov a seriálov.

"Na druhej strane máme vekovú kategóriu 65 až 74 rokov. Títo ľudia najčastejšie na internete čítajú spravodajské portály, ale aj vyhľadávajú informácie so zdravotníckou tematikou," doplnila Buchláková.



Celkovo je na Slovensku málo ľudí, ktorí by sa IT oblasti venovali aj profesionálne. Aktuálne u nás v tomto sektore pracuje do 60 tisíc IT špecialistov. IT jednotkou únie je Fínsko. Podiel pracovníkov v IT oblasti je 6,8 percenta z celkovej zamestnanosti, teda 168 tisíc osôb.