Český výrobca strelných zbraní otvorí závod v Spojených štátoch

Firma dostane balíček stimulov.

24. apr 2019 o 10:49 SITA

LITTLE ROCK. Výrobca strelných zbraní CZ-USA, ktorý je dcérskou spoločnosťou Českej zbrojovky Uherský Brod, otvorí v hlavnom meste Arkansasu Little Rock svoje sídlo a výrobný závod. Firma tam plánuje zamestnávať 565 ľudí. Informovali o tom predstavitelia štátu Arkansas.

Do výstavby závodu a prijímania zamestnancov CZ-USA v priebehu šiestich rokov investuje do 90 miliónov USD, uviedol guvernér štátu Arkansas Asa Hutchinson.



CZ-USA prevádzkuje aj závod v meste Norwich v štáte New York a malé distribučné centrum v Kansas City.

Hovorkyňa Arkansaskej komisie pre ekonomický rozvoj Brandi Hinkleová uviedla, že firma dostane balíček stimulov, ktorého súčasťou sú odpustiteľné úvery v objeme 18 miliónov USD, granty v objeme šesť miliónov USD na infraštruktúru a školenia a tiež úľavy na daniach.