K protestnej stanovačke pred pôdohospodárskou agentúrou sa pridajú ďalší farmári

Problémom ostáva nemožnosť nahliadnuť do spisov firiem spoločnosti ESIN.

23. apr 2019 o 17:07 (aktualizované 23. apr 2019 o 17:47) SITA, TASR

BRATISLAVA. K protestnej "stanovačke" farmárov pred budovou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v Bratislave sa pripájajú desiatky ďalších nespokojných farmárov.

Informovali o tom v utorok na tlačovej besede zástupcovia Iniciatívy poľnohospodárov Patrik Magdoško a František Oravec, ktorí protestnú "stanovačku" začali ešte minulú stredu.

Ako dôvod protestu uviedli nemožnosť Františka Oravca nazrieť do spisov firiem spoločnosti ESIN. Nahliadnutie pritom neumožnila práve PPA.

Východoslovenský farmár Oravec vyzval ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer), policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby zaistili spisy z konania, ktoré sa týkajú skupiny ESIN.

Oravec pripomenul, že všetci uvedení predstavitelia vypočuli farmárov a apeloval na nich, aby zakročili proti subvenčným podvodom pri Košiciach.

Farmári plánujú ostať, až kým neuvidia spis

Protestujúci farmári plánujú ostať pred budovou PPA až do okamihu, kým mu nebude umožnené nahliadnuť do daných spisov, alebo kým nebude dokázané, že firma ESIN nemá nárok na predmetnú pôdu v celom spore.

Dovtedy bude podľa farmárov počet protestujúcich pred budovou PPA iba narastať.



Po piatich písomných a e-mailových výzvach, ktorými sa František Oravec dožadoval nahliadnutia do spisov (od 15. marca 2019) a Pôdohospodárska platobná agentúra mu to neumožnila, piati farmári začali stanovať pred budovou PPA.

Prokuratúra nám dala za pravdu, tvrdia farmári

Prečítajte si tiež: Farmára Oravca zbili, obžalovaný je bývalý policajt

„Podotýkame, že aj generálna prokuratúra upovedomila Pôdohospodársku platobnú agentúru, že koná v rozpore so zákonom. Taktiež ministerstvo pôdohospodárstva mi udelilo štatút účastníka konania k nahliadnutiu do spisov firiem spoločnosti ESIN,“ uviedol v utorok pred budovou PPA František Oravec.



František Oravec tiež konštatoval, že Pôdohospodárska platobná agentúra už od roku 2016 nerešpektuje meritórne súdne rozhodnutia v neprospech firiem spoločnosti ESIN, a taktiež nerešpektuje exekučné rozhodnutia vydané v neprospech firiem spoločnosti ESIN.

„Predmetné súdne rozhodnutia boli vydané už v roku 2016. Pôdohospodárska platobná agentúra v podstate neuznala právo užívania na pôde, až v roku 2019 ho síce priznala skupine Oravec, avšak škandalózne v správnom konaní začala riešiť neobrábanie pôdy skupinou Oravec, čo je dokazovanie na ďalších tri až päť rokov súdnymi konaniami,“ dodal Oravec.

Prípad vnímajú ako precedens

Prečítajte si tiež: Matečná zaútočila na protestujúcich farmárov. Čo na jej slovách nesedí

Prípad Františka Oravca nie je podľa zástupcov Iniciatívy poľnohospodárov len o ňom, ale je to precedens pre všetkých farmárov.

"Ostatní farmári sa tiež nevedia dostať cez podobné úskalia. Je to beh na dlhé trate. Ak sa prípad Oravec podarí dotiahnuť do konca, preukážeme, že PPA kryje subvenčné podvody a to, že je pri nich priame prepojenie na vládu. Protestovať budeme až do konca, dokým nám nebude umožnené nahliadnuť do spisov, alebo že bude dokázané, že firma ESIN nemá na danú pôdu nárok," uviedol Magdoško.

"Volali mi kamaráti farmári a odkázali mi, že do Bratislavy sa chystajú prísť protestovať ďalší. Ak bude stanovačka pokračovať aj budúci týždeň, možno nás tu bude aj 80 farmárov. A to či napríklad uzavrieme blokádou Bratislavu? To neviem, uvidíme," uzavrel.

PPA už prevzala rozhodnutie ministerstva

Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Machalík v stredu (17. 4.) povedal, že PPA prevzala rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva, ktorým procesne zrušilo formálne nesprávne rozhodnutie agentúry, ktorým nesprístupnila farmárovi Oravcovi status účastníka konania.

"Po vrátení spisu a doručení rozhodnutia od ministerstva pristúpi PPA ku konaniu a bude plne súčinná so žiadateľom," povedal Machalík.

Akcionári firmy zase obviňujú farmára Oravca

Akcionári firmy Esin Group Vlastimil Majerčák a Tomáš Kukučka vo februári tvrdili, že jeden z lídrov farmárskych protestov a združenia Iniciatíva poľnohospodárov František Oravec je podozrivý zo spoluúčasti na závažnom trestnom čine.

Táto spoločnosť má s Oravcom dlhodobý spor a jej predstavitelia sú presvedčení, že všetky jeho mediálne a politické aktivity sú iba kamuflážou pre zakrytie jeho skutočných aktivít.

Od roku 2015 vedú spor o približne 500 hektárov (ha) polí. Esin Group odkúpila poľnohospodársky podnik od košickej rodiny Hudákovcov, ktorý pozostával z firiem Agro-Valaliky a Mold-Trade. Tieto firmy hospodária na 8000 ha pôdy.