Silný Trumpov stúpenec Cain nechce do čela centrálnej banky, znížili by sa jeho príjmy

Trump hľadá nového človeka do rady guvernérov.

23. apr 2019 o 12:10 TASR

WASHINGTON. Herman Cain, ktorého chcel americký prezident Donald Trump nominovať na jedno z dvoch voľných kresiel v sedemčlennej Rade guvernérov americkej centrálnej banky Fed, menovú politiku Fedu nakoniec ovplyvňovať nebude.

Ako Trump v pondelok večer povedal, Caina na jeho vlastnú žiadosť nenominuje.

Cain nechce stratiť vplyv a peniaze

Na jednej strane malo niekoľko republikánov voči Cainovi výhrady a na druhej samotný Cain uviedol, že nová funkcia by pre neho znamenala pokles vplyvu aj príjmov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Štyria senátori za Republikánsku stranu uviedli, že majú problém s nomináciou Hermana Caina do vedenia Fedu, čo by mohlo znamenať, že by nemusel získať dostatočnú podporu v Senáte. Tá je kľúčová na potvrdenie ho do funkcie.

Aj viacerí ekonómovia vyjadrili obavy z dosadenia silného stúpenca Trumpovej politiky do tradične nezávislej centrálnej banky.

Navyše, samotný Cain, ktorý pôvodne pozíciu vo Fede neodmietal, v týchto dňoch uviedol, že pre čiastočný vplyv na menovú politiku by stratil príliš veľa z vplyvu, ktorý má v súčasnosti.

Cain je známy častými komentármi v médiách a vystúpeniami v prospech konzervatívnej politiky, s čím by v prípade prijatia miesta vo Fede musel skončiť.

Okrem toho dal najavo, že jeho rozhodnutie ovplyvnilo aj očakávané zníženie jeho príjmov.

Pozornosť sa sústredí na Moora

Pozornosť sa teraz sústredí na ďalšieho človeka, ktorého chce Trump mať v rade Fedu, Stephena Moora.

Ani s ním nie sú mnohí kongresmani spokojní a niektorí členovia Demokratickej strany v pondelok opätovne vyzvali, aby sa neuvažovalo ani o Moorovi ako členovi Rady guvernérov Fedu.

Podľa lídra demokratickej menšiny v Senáte Chucka Schumera je Moore rovnako "nekvalifikovaný ako Cain a pravdepodobne ešte viac politický, čo predstavuje nebezpečenstvo pre ekonomickú stabilitu USA".