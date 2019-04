Počet sporiteľov v treťom pilieri vlani rástol rekordným tempom

Štát by mal podľa analytika vyslať signál, že chce umožniť ľuďom vytvoriť si úspory.

23. apr 2019 o 9:43 SITA

BRATISLAVA. Počet účastníkov systému doplnkového dôchodkového sporenia, teda tretieho penzijného piliera, sa počas minulého roka zvýšil o 46 tisíc.

Ako sa uvádza v analýze slovenského finančného sektora za rok 2018, ktorú vypracovala Národná banka Slovenska (NBS), išlo o najväčší prírastok počtu sporiteľov za posledných viac ako desať rokov.

"Trend obnoveného dopytu po sporení v treťom pilieri dôchodkového sporenia z posledných rokov sa tak nielen predĺžil, ale ešte zintenzívnil," skonštatovala centrálna banka.

Celkový počet účastníkov tretieho piliera ku koncu vlaňajška na úrovni 803 tisíc podľa NBS prekonal doterajšie maximum dosiahnuté ešte okolo prelomu rokov 2008 a 2009.

Sporitelia sa priklonili k agresívnejšej stratégii

Záujem sporiteľov sa podľa centrálnej banky zameriaval najmä na doplnkové dôchodkové fondy s agresívnejšou rastovou investičnou stratégiou.

Na druhej strane pokračoval už piaty rok za sebou proces úbytku počtu osôb, ktorým sú ich doplnkové dôchodky vyplácané z výplatných fondov.

"Nových účastníkov v príspevkových fondoch sa darilo získavať všetkým doplnkovým správcovským spoločnostiam aktívnym v sektore," dodala NBS.



"Prírastok sporiteľov v treťom pilieri zapadá do vzorca uvedomelejšieho správania k sporeniu na dôchodok, ako ho vidíme aj v druhom pilieri," uviedol pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Čerpanie podporujú aj samotné firmy

Časť úspechu pripisuje aj samotným firmám, ktoré zvyšujú zamestnanecké benefity v snahe získať kvalitných zamestnancov a očividne sa snažia, aby ľudia tieto benefity aj v podobe doplnkového dôchodkového sporenia aj reálne čerpali.

Na Slovensku však má sporenie na dôchodok podľa Búlika stále výrazné rezervy. "Hovorím najmä o chýbajúcej podpore dlhodobého sporenia zo strany štátu," uviedol.

Zvlášť so zavedením stropu na vek odchodu do dôchodku by podľa Búlika mal prísť silný signál od štátu, že chce umožniť ľuďom vytvoriť si dostatočné úspory, aby vykompenzoval očakávaný pokles priemerných dôchodkov.

Niektorí príspevok dlhodobo odmietajú

Podľa finančného analytika je neuveriteľné, že dlhodobo na Slovensku existujú ľudia, ktorí odmietajú aj príspevok zamestnávateľa do tretieho piliera, ktorý je dvojnásobkom ich vkladov.

"Zjednodušene povedané sa tak zriekajú dvestopercentného mesačného zisku," zdôraznil Búlik. Podľa neho sa to najčastejšie deje preto, že sa budú môcť ku svojim vkladom dostať až po desiatich rokoch, čo predpisuje zákon.

"Vyššia daňová úľava by v tejto situácii zrejme nebola dostatočne motivujúca. Zdá sa však, že aj tento pohľad ľudí sa pomaly mení," dodal.

Lacnejšie fondy

Výkonný riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik tvrdí, že tretiemu dôchodkovému pilieru by určite pomohlo, keby fondy v rámci tretieho piliera boli lacnejšie, teda keby boli nižšie poplatky.

"Zároveň ak by v rámci tretieho piliera bola väčšia škála produktov, ktoré by boli daňovo zvýhodnené tak na strane zamestnanca, ako aj zamestnávateľa," uviedol pre agentúru SITA.



Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom finančné prostriedky účastníkov spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS).