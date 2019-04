Rakúska rezervácia sa pýši titulom prvý región čítania prírody

Príbehy podnikania v súlade s prírodou v Alpách.

21. apr 2019 o 23:38 Zuzana Zimmermannová

Schúliť sa do obľúbeného kresla so šálkou čaju a pustiť sa do čítania knihy – to je pravidelná aktivita mnohých knihomoľov. Skúšali ste však niekedy čítať prírodu? V rakúskom dovolenkovom regióne Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen vás to naučia.

A knihy pritom potrebovať nebudete. Namiesto listovania v knihe sa radšej rozpŕchnu po horských stráňach. A namiesto toho, aby umelo budovali zábavu, radšej ťažia z prirodzeného bohatstva.

Dnes sa rakúska prírodná rezervácia Zirbitzkogel-Grebenzen v neďalekom Štajersku môže pýšiť titulom prvý región čítania prírody.

V prostredí horských pasienkov, ale aj fascinujúcich prameňov, rybníkov a slatín leží rekreačná oblasť s útulnými rodinnými hostincami a chatami, v ktorých sa umenie pohostinnosti dedí z generácie na generáciu už celé desaťročia.

Spoznávanie lesného internetu

„Viete, ako svet vidia včely?“ pýta sa Stefanie, keď zastaneme pred osemuholníkom zaveseným na žltej stene. Je plný desiatok drobných zrkadiel rovnakého tvaru, v ktorých sa zračia naše tváre rozporciované na drobné kúsky.