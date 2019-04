Recesia by svetovej ekonomike najbližší rok hroziť nemala, myslí si šéf investičnej spoločnosti

Larry Fink dodáva, že globálna ekonomika sa nachádza v neskorej fáze dlhodobého rastového cyklu.

21. apr 2019 o 14:12 TASR

BERLÍN. Svetová ekonomika by v najbližších 12 mesiacoch nemala skĺznuť do recesie. Aspoň to v súčasnosti nič nenaznačuje.

Uviedol to šéf investičnej spoločnosti BlackRock Larry Fink.

"Nezaznamenávam žiadne signály poukazujúce na globálnu recesiu v nasledujúcich 12 mesiacoch," uviedol šéf najväčšej investičnej spoločnosti sveta v rozhovore pre sobotňajšie vydanie nemeckého ekonomického denníka Handelsblatt.

Prečítajte si tiež: Recesia je už na obzore, myslia si finanční riaditelia amerických firiem

"Budeme prechádzať fázou, v ktorej sa situácia nevyvíja práve najlepšie, ale ani príliš zle," povedal Fink v súvislosti s najbližším obdobím. Zároveň však dodal, že globálna ekonomika "sa nachádza v neskorej fáze dlhodobého rastového cyklu".

Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil odhad rastu svetovej ekonomiky v tomto roku a dodal, že tempo rastu sa v prípade nedoriešenia obchodných sporov a odchodu Británie z Európskej únie bez dohody môže následne spomaliť ešte viac.

Fond v tomto roku očakáva rast svetovej ekonomiky na úrovni 3,3 percenta. Ešte v januári ale počítal s rastom o 3,5 percenta.

V roku 2020 by sa tempo rastu malo zrýchliť na 3,6 percenta, ale len v prípade, že sa vyriešia niektoré problémy ako obchodná vojna medzi Čínou a USA.

V opačnom prípade hrozí zvýšenie neistoty v oblasti obchodnej politiky, zhoršenie nálad na trhu a ďalšie spomalenie svetového hospodárskeho rastu.

MMF dodal, že niektoré veľké ekonomiky ako Čína a Nemecko by mohli prijať určité krátkodobé opatrenia na podporu rastu. Nemecký minister financií Olaf Scholz však v týchto dňoch vylúčil možnosť riešenia slabého rastu prostredníctvom nového dlhu.

Ako povedal, zníženie daňového zaťaženia, vyššie investície a stabilný pracovný trh by mali nemeckej ekonomike zaistiť dostatočný rast.