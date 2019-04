Ročné náklady na nájom nových priestorov pre rezort spravodlivosti by mali vyjsť na 1,7 milióna eur

Návrh na riešenie priestorovej situácie ministerstva je v medzirezortnom pripomienkovaní.

21. apr 2019 o 9:52 TASR

BRATISLAVA. Ročný nájom a prevádzka nových priestorov Ministerstva spravodlivosti (MS) by mali vyjsť na 1,7 milióna eur.

Vyplýva to z návrhu na riešenie priestorovej situácie ministerstva, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovaní.

Rezort sa má presťahovať do priestorov Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave spolu s Centrom právnej pomoci. Stihnúť by to chcel do konca roka.

Podľa návrhu tiež rezort plánuje v roku 2022 tieto priestory odkúpiť. Vstupná cena by mala vyjsť na hodnotu vyše 23 miliónov eur, upravenú o indexáciu podľa počtu rokov nájmu.

"Táto suma nie je v rozpočte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečená, respektíve je finančne krytá iba do výšky prostriedkov určených na nájom budovy, a to sumou 1,5 milióna eur," informuje rezort.

Rekonštrukcia objektu sa podľa rezortu už začala. "Aby prenajímateľ a teda budúci predávajúci stihol upraviť budovu podľa našich požiadaviek," vysvetlil vo februári pre TASR minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Doterajšie priestory na Župnom námestí rezortu nevyhovujú z kapacitných dôvodov. Cieľom presťahovania je zároveň aj vytvorenie podmienok pre reálne vnímanie nezávislosti súdnej moci od výkonnej, keďže ministerstvo sa momentálne delí o priestory s Najvyšším súdom SR.

Návrh nájomnej zmluvy má schváliť vláda. Súčasťou návrhu je aj návrh kúpnej zmluvy nehnuteľnosti.

"Ja v mene ministerstva a aj vlády, ktorá túto zmluvu musí schváliť, ju podpíšem a schválim výlučne v takej podobe, ktorá je pre štát výhodná. Keď zmluvu dotiahneme do konca, tak by sa sťahovanie malo stihnúť do konca roka 2019," priblížil vo februári minister.