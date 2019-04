Silný dopyt po nehnuteľnostiach sa nespomalil

Opatrenia Národnej banky Slovenska nemali dosiaľ zásadný vplyv na vývin realitného trhu.

20. apr 2019 o 13:19 TASR

Povedal to pre TASR prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár.

"Zároveň vnímame aj to, že sa nespomalilo zadlžovanie obyvateľstva. Predpokladáme, že určité vplyvy ešte zaznamenáme do konca roka, ale nie také zásadné, aby znamenali pokles alebo stagnáciu cien," poukázal na situáciu šéf asociácie s tým, že z jeho pohľadu to bude znamenať spomalenie rastu cien nehnuteľností.

Na prelome rokov 2018 a 2019 bol podľa asociácie najmenší počet voľných bytov v hlavnom meste, developeri nepustili ešte nové projekty a staršie sa vypredávali.

Palenčár vyslovil predpoklad, že situácia sa zmení v zásade vo všetkých krajských mestách v najbližších mesiacoch, pretože sú v príprave nové projekty.

Zmena podmienok prístupu k hypotekárnym úverom nastala v lete 2018. Podľa Palenčára je možné, že záujemcovia o kúpu bytu našli jej alternatívne dofinancovanie.

Pripomenul, že banky majú stále malé percento klientov, ktorým môžu poskytnúť hypotéku vo výške viac ako 80 %. Realitný trh môže ovplyvniť zmenšujúca sa skupina klientov, ktorí môžu dostať takúto hypotéku.

"Priestor na zvyšovanie cien je aj vzhľadom na úroveň reálnych miezd a úrokových sadzieb," uzavrel prezident NARKS.