Rozdiely medzi nákupnými centrami v Európe sa zväčšujú

Trendom je prehodnotenie funkcií starších nákupných centier.

19. apr 2019 o 14:13 SITA

BRATISLAVA. Rozdiely medzi nákupnými centrami sa v Európe zväčšujú.

Ako informovala v tlačovej správe realitná spoločnosť Cushman & Wakefield, vzhľadom na to, že mnoho nákupných centier vo viacerých krajinách Európy je už starších, narastajú rozdiely medzi prvotriednymi centrami a menej úspešnými projektmi, ktoré sa musia diverzifikovať, aby prežili.

Prvé tradičné centrá

Spoločnosť ďalej uviedla, že v roku 2018 bolo dostavaných približne 2,6 milióna metrov štvorcových nových priestorov nákupných centier, čo je o 28 % menej ako v roku 2017.

Objem za rok 2018 predstavuje najnižšiu úroveň výstavby za posledných 24 rokov a je porovnateľný s objemami dostavanými na začiatku 90. rokov, keď sa otvárali prvé tradičné nákupné centrá v strednej a východnej Európe.



"Napriek tomu, že tempo nového vývoja sa za posledných päť rokov spomalilo, celková veľkosť európskeho trhu nákupných centier stále rastie, čo predstavuje momentálny objem 168,1 mil. metrov štvorcových, čím sa zvyšuje konkurencia medzi nákupnými centrami," píše sa v tlačovej správe.

Keďže sa developeri snažia udržať si pozíciu na trhu, zameriavajú sa podľa Cushman & Wakefield na obnovu a vylepšenia projektov, rekonštrukcie zamerané na vytvorenie sofistikovaných, moderných a esteticky atraktívnych nákupných a voľnočasových centier.

Objem nových priestorov

Turecko bolo podľa Cushman & Wakefield najaktívnejšou krajinou v strednej a východnej Európe, dostavalo sa tam 525 tisíc metrov štvorcových nových priestorov.

Objem nových priestorov sa však oproti roku 2017 znížil takmer o 50 %, keďže developeri sa sústredili na menšie projekty a taktiež sa zamerali sa na renováciu alebo optimalizáciu existujúcich centier.



Na Slovensku je napriek vysokej saturácii retailových priestorov predovšetkým v krajských mestách na ďalšie dva roky naplánovaná výstavba značného množstva retailových priestorov.

"Je to výsledok zdravého fungovania maloobchodného sektora v našom regióne, ako aj stále relatívne malý vplyv e-commerce na našom trhu," tvrdí spoločnosť Cushman & Wakefield.

V súčasnosti vo výstavbe

Konkrétne v hlavnom meste bude dodaných 70 tisíc metrov štvorcových nových priestorov nákupných centier, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe.

Ide napríklad o stanicu Nivy, rozšírenie Auparku, či rozšírenie Tesco Extra v Bratislave - Petržalke. V roku 2021 je tiež naplánované otvorenie druhej fázy Eurovea v Bratislave.



"Vytvára to ťažkú situáciu na trhu, a to ako pre prenajímateľa, tak aj pre nájomcu. Neovplyvňuje to len obchodné podmienky, ale aj budúce úspešné fungovanie nákupných centier. Nájomcovia sú tiež v neľahkej pozícii, kedy zvažujú kanibalizáciu a vyvážené riziko medzi zatvorením existujúcich úspešných obchodov a otváraním nových obchodov za veľmi priaznivých podmienok," uviedla vedúca retail tímu v Cushman & Wakefield na Slovensku Katarína Paule.



"Jasným trendom je prehodnotenie funkcií starších nákupných centier. Výrazne ich ovplyvňuje výstavba nových nákupných centier. Niektoré z nich sú schopné prežiť zmenou charakteru centra. Častejšie ako v predchádzajúcich rokoch sa prenajímateľom odporúča zmeniť aspoň časť projektu na kancelárske a rezidenčné účely," dodala Paule.



Cushman & Wakefield patrí k najväčším firmám poskytujúcim realitné služby s 51 000 zamestnancami v približne 400 kanceláriách a 70 krajinách.

V roku 2018 mala spoločnosť obrat vo výške 8,2 milairy USD v rámci hlavných služieb správy nehnuteľností, facility a projektového manažmentu, prenájmu, kapitálových trhov, oceňovania a ďalších služieb.