Tesla šliape na päty európskym konkurentom, Modelu 3 sa v Rakúsku darí

Na európskom trhu je elektromobil od februára.

18. apr 2019 o 15:22 TASR

VIEDEŇ/PALO ALTO. Tesla, americký výrobca áut s elektrickým pohonom, 'šliape na päty' svojim európskym konkurentom. V marci boli v Rakúsku pred Teslou v zaradení e-áut do premávky len vozidlá Volkswagen (VW) Golf, Škoda Octavia, VW T-Roc a VW Tiguan.

Do prevádzky však bolo zaradených 703 jej vozidiel, a to Model 3. Vyplýva to z marcovej štatistiky o zaradení vozidiel do cestnej prevádzky. Pre Georgea Schwarza, poradcu poradenskej podnikovej firmy EY, to nebolo nijaké prekvapenie.

"Na niektorých trhoch, medzi inými vo Švajčiarsku, sa dostal na cesty veľký počet vozidiel Modelu 3. V krajine sa predalo výrazne viac áut s elektrickým pohonom" uviedol poradca.

Avšak podľa neho sa Model 3 v Nemecku dostal len na 48. miesto.

Budúce mesiace ukážu, či sa Model 3 bude predávať v rovnakom veľkom počte ako v úvode tohto roka. Na európskom trhu je len od februára.

"V priebehu tohto roka, ale predovšetkým v roku nasledujúcom prídu na trh ďalšie atraktívne modely áut s elektrickým pohonom, napríklad od nemeckých výrobcov. Zdá sa, že dopyt po nich je realitou, ako to ukazuje aj predaj Modelu 3," dodal Schwarz.

Uviedol, že ten je teraz výrazne pod piatimi percentami, ale rýchlo by sa mohol dostať na dvojcifernú úroveň.