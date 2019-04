Slováci chcú podľa prieskumu čerstvé a kvalitné vajcia zo Slovenska

Prieskum ukázal, že Slováci majú pozitívny postoj k podstielkovému chovu.

18. apr 2019 o 12:04 SITA

BRATISLAVA. Tri štvrtiny Slovákov počas veľkonočných sviatkov nakupujú vajcia vo väčšej miere ako v iných obdobiach.

Veľký dôraz pritom kladú popri kvalite a čerstvosti vajec na slovenský pôvod. V reprezentatívnom prieskume 2muse pre sieť supermarketov BILLA to v polovici marca potvrdilo viac ako 87 percent opýtaných.

Čerstvosť a kvalita

Štyria z piatich uvádzajú aj to, že im záleží na tom, ako žijú nosnice a pozitívny postoj k podstielkovému chovu má 69 percent opýtaných.

Hlavnými rozhodovacími kritériami pri výbere vajec sú podľa výsledkov prieskumu čerstvosť a kvalita, tesne po nich nasleduje cena a krajina, odkiaľ pochádzajú.

Ľudia cielene hľadajú na pultoch vajcia slovenského pôvodu, pochádzajúce od slovenských producentov.

Kvalitnejší podstielkový chov

Prieskum odpovedal aj na dôvody, pre ktoré uprednostňujú Slováci podstielkový chov.

„Vajcia z podstielkového chovu ľudia vnímajú ako kvalitnejšie a predpokladajú, že nosnice žijú v lepších podmienkach, a práve preto vajíčka z týchto chovov vyhľadávajú,“ ozrejmila hovorkyňa spoločnosti BILLA Kvetoslava Kirchnerová.



Pri klietkovom chove má každá sliepka k dispozícii obmedzený priestor. Podstielkový chov umožňuje sliepkam oveľa väčšiu voľnosť.

„Skupina REWE, do ktorej patrí aj BILLA, sa rozhodla reagovať na požiadavky svojich zákazníkov a zaviazala sa, že ukončí predaj vajec z klietkového chovu do roku 2025 a nahradí ich vajcami z podstielkového chovu a z voľného výbehu. Tento záväzok platí rovnako pre všetky krajiny vrátane Slovenska. Súčasne sme radi, že sa nám podarilo dosiahnuť náš dlhodobý cieľ a môžeme deklarovať, že spoločnosť BILLA predáva na pultoch svojich predajní 100 % vajec zo Slovenska,“ pokračovala Kirchnerová. Ako ďalej vyplýva z prieskumu, vajcia aspoň raz do týždňa konzumuje 81 percent opýtaných, teda štyria z piatich.