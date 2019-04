Jedlo môžeme chápať ako investíciu do seba

Dušan Plichta má úspech s firmou, ktorá vyrába funkčné potraviny.

18. apr 2019 o 0:01 Klaudia Lászlóová

Myslí si, že na Slovensku sa máme dobre. „Keď sa tu dnes dá miliónový biznis vybudovať z ničoho, niečo to znamená,“ hovorí Dušan Plichta a má na mysli aj vlastnú značku potravín Powerlogy, ktorá sa po piatich rokoch na trhu blíži k miliónovému obratu.

Nestalo by sa to, keby bola kúpna sila obyvateľov slabá a nerástol by záujem o výnimočné potraviny v porovnaní s komerčným supermarketovým tovarom.

Cesta k podnikaniu sa často začína tým, že niekto nedokáže existovať v úlohe zamestnanca, keď vykonáva príkazy bez možnosti aktívne utvárať ciele a dáva priveľa energie predstave niekoho iného.

D. Plichta vyštudoval manažment na Univerzite Komenského a po škole ako konzultant vypracovával klientom biznis plány. Dosť skoro sa však dostavila kríza.

„Škola a systém vás na niečo nastavia a potom zistíte, že v tom neviete žiť. Pochopil som, že nemôžem robiť, čo ma nebaví, a začal som rozmýšľať, čo by ma skutočne bavilo. Vždy ma to ťahalo k jedlu,“ opisuje D. Plichta.

Už na vysokoškolskom internáte známy ako gurmán, kávu, víno a syry si vozil zo zahraničia. „Vždy som sa zaujímal o kvalitné jedlo. Trúfam si povedať, že o ňom viem viac, ako je bežné, rád sa v tom vŕtam,“ opisuje.