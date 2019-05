Len polovica firiem prežije prvých päť rokov. Zmeniť to môže jediná vec

Podnikatelia často zabúdajú na základné veci.

6. máj 2019

V Európe každoročne ukončí svoje podnikanie niekoľko tisíc firiem. Len 50 percent spoločností prežije prvých päť rokov.

„V mnohých prípadoch podnikateľov dobehne fakt, že sa na svoj produkt prestanú pozerať očami zákazníka a podcenia vhodný marketing,“ odhaduje prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska Róbert Slovák.

Podnikateľ musí byť profesionál

Máte špičkový produkt, do ktorého dávate srdce. Vytvorili ste niečo, čo má možnosť preraziť na trhu a byť svetové. Lenže zrazu sa niečo zmení.

Namiesto toho, aby ste podnikanie vyšperkovali do dokonalosti, roztrieštite svoju energiu a začnete sa venovať aj účtovníctvu, personálnej politike či publikovaniu príspevkov na sociálnych sieťach. Spoznávate sa?

“ Podnikatelia chcú všetko robiť sami, čoho výsledkom je, že poriadne nerobia nič. „ Róbert Slovák, prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska

Je to jedna z najväčších bariér, ktorá im bráni rásť.

Prezentácia značky musí byť rovnako kvalitná ako samotný produkt. Práve komunikácia predáva a posúva firmu k novým métam. Príkladom je rodinné vinárstvo Berta zo Strekova, ktoré dnes už možno považovať za svetové.

Lukáš Berta vyštudoval Vinohradnícku školu v Modre. V roku 2006 odišiel na odbornú ročnú prax do USA a celá rodina investovala energiu do toho, aby v Strekove vytvorili najlepšie možné víno.

V roku 2013 investovali do nových výrobných priestorov.

„Nebáli sme si požičať financie na rozvoj. Jednoducho sme našej myšlienke verili. Rozvojové snahy išli ruka v ruke s dobre nastavenou marketingovou stratégiou, ktorú sme nechali na profesionálov a mohli sa na nich plne spoľahnúť,“ hovorí o minulosti Berta.

Za významný míľnik v raste považuje Berta aj novú komunikačnú stratégiu. Udialo sa tak v roku 2015.

„Už pár rokov dozadu sme cítili potrebu zmeniť vizuál a komunikáciu navonok. Preto sme sa rozhodli financie investovať aj týmto smerom. Našli sme profesionálov, ktorým sme naznačili, čo sa nám páči, čo by sme chceli povedať a následne nám sami dodali profesionálne etikety, návrhy grafiky aj celý príbeh značky vpísaný na fľaši,“ vysvetľuje.

Firma sa musí rozvíjať komplexne

„Pre podnikateľa je najdôležitejšie, aby maximum svojej energie venoval tomu, čo robí dobre. Len tak dokáže dať zo seba to najlepšie. Neoplatí sa investovať energiu do niečoho, čomu až tak nerozumie. Častou chybou je, že podnikatelia chcú všetko robiť sami, čoho výsledkom je, že poriadne nerobia nič,“ hovorí Slovák.

Mnoho podnikateľov však rieši dilemu, že na marketing nemajú dostatok peňazí. Preto sa snažia ušetriť, no obvykle to končí nezdarom. Investovať do kvality sa pritom niekedy oplatí aj na úver.

„Dobre investované úverové prostriedky sú také, ktoré smerujú do investičného zámeru a prinášajú spoločnosti dodatočný obrat, prípadne rozširujú predmet podnikania,“ vysvetľuje Zuzana Malcová, vedúca oddelenia vývoja úverových produktov pre malých firemných klientov v Tatra banke.

Virál sa zbytočne preceňuje

Jednou z častých podnikateľských chýb je podľa Slováka aj preceňovanie kreatívneho nápadu a virálu. Investovať do marketingu jednorazovo je totiž slepá ulička. Netreba čakať, že napríklad 10 eur investovaných do virálnej kampane prinesie zisky na zvyšok života. Aj reklamu, komunikáciu a imidž treba totiž realizovať a rozvíjať systematicky, nie nárazovo.

„Viralita fungovala pred rokmi, dnes sa skôr preceňuje. Sociálne médiá už prinášajú osoh len vtedy, ak do nich investujete. Netreba si myslieť, že nejaká super kreativita urobí v komunikačnej stratégii reálny výsledok. Budovanie dlhodobej stratégie a imidžu síce stojí peniaze, no tie sa neskôr vrátia,“ hovorí Slovák.

Súhlasí aj Berta a dodáva, že nárazové virálne aktivity využívajú len ako doplnok.

„Virálne veci nám pomohli pri zisku viacerých ocenení. Avšak komunikácia bez pevných základov môže byť zradná. Dokáže predať mnoho produktov, no nie stabilne. Môže to podnikaniu viac uškodiť ako prospieť,“ radí Berta.

Vo vinárstve preto investujú aj do zahraničných ciest, festivalov a ochutnávok vín, čo im otvorilo dvere k novým možnostiam. V roku 2017 sa dostali na Nový Zéland, kde pomaly začali predstavovať Strekovský región a kvalitu jeho vín.

„Snažíme sa byť autentickí a dlhodobo budovať vzťah so zákazníkmi. Každého polroka si robíme vyhodnotenie a upravujeme stratégiu,“ dodáva Berta.

Požičané peniaze vždy zhodnotia

Vinárstvo Berta síce výrazne investuje do zahraničných ciest, no každé požičané euro dokázalo pretaviť do rastu firmy.

„Požičali sme si peniaze a úver splácali priebežne, ako sme rástli. Potrebovali sme sa naučiť, aký je náš príjem aj zisk a na základe toho vedieť, koľko si požičať. Úvery nám pomohli výrazne narásť aj v oblasti technológií, vďaka čomu sme napredovali rýchlejšie. Dnes už vieme, že po splatení úverov, ktoré máme, môžeme čerpať peniaze na ďalší rozvoj firmy,“ pozerá sa do budúcnosti Berta.

Úspešných firiem ako Vinárstvo Berta, ktorým pomohli k rastu aj úvery, je viac.

„Napríklad spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom oblečenia, mohla vďaka úveru rozšíriť svoju distribučnú sieť prevádzok. Pekným príkladom je aj spoločnosť, ktorá sa venovala vývoju softvéru pre výrobné spoločnosti. Vďaka prostriedkom z prevádzkového úveru získali nové zákazky s dlhou splatnosťou,“ hovorí Pavol Bogár, riaditeľ odboru Small business banking v Tatra banke.

Úver nie je vždy len záťažou

Ak máte dobrý zámer a spoľahnete sa na profesionálov, ktorí vedia, čo robia, netreba sa báť požičať si na úspešný rozvoj.

„Podnikateľ by mal o úvere uvažovať v prípade, ak chce, aby jeho spoločnosť rástla buď z pohľadu trhového podielu, alebo pri zavádzaní nových produktov, služieb či novej činnosti vo firme,“ radí Bogár.

Aj preto je potrebné, aby klient na úver nečakal, ale dostal ho čo najrýchlejšie. Strata času je často strata príležitosti.

Úverom môže podnikateľ rýchlo spojiť svoje finančné zdroje s rýchlymi financiami z banky a získať tak konkurenčnú výhodu, prípadne si vlastné finančné zdroje ponechať ako rezervu potrebnú pri rozbehu novej činnosti.

Ak si niekedy klient nevie s financovaním rady, aj na to sú profesionáli.

„Banka vie klientom poskytnúť finančné poradenstvo, zhodnotiť investičný zámer aj ich upozorniť na prípadné hrozby alebo nedostatky,“ dodáva Bogár.

