Po zániku niektorých nebankoviek klesol aj počet sťažností

Nebankovky sa dostali pod prísny dohľad NBS, vysvetľuje analytik.

17. apr 2019 o 9:57 SITA

BRATISLAVA. Počet sťažností voči nebankovým spoločnostiam vlani poklesol. Dôvodom je podľa Národnej banky Slovenska (NBS) aj to, že niektoré z nebankoviek ukončili alebo utlmili svoju činnosť.

Počet podaní voči nebankovým veriteľom spotrebiteľských úverov tak v minulom roku poklesol takmer o polovicu na necelých dvesto.

Prísny dohľad národnej banky

"Je pozitívnou správou, že sa nebankové spoločnosti dostali pod prísny dohľad NBS a mnohé spoločnosti odišli z trhu, keďže neprešli kritériami licencovania," povedal pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Väčšina podaní na nebankovky sa teda týkala zmlúv uzatvorených v čase, keď nepodliehali dohľadu NBS.

"Možno konštatovať, že väčšina nedostatkov viažuca sa k tomuto produktu sa už netýka súčasných zmlúv, nakoľko tieto boli do veľkej miery zo strany dohliadaných subjektov odstránené," komentuje centrálna banka.

Uložili aj sankcie

Národná banka v minulom roku uložila nebankovým subjektom aj niekoľko sankcií. Išlo napríklad o spoločnosť Telervis Plus, vystupujúca pod značkou Kešovka.

Ďalej to bola firma Friendly Finance Slovakia, známa pod značkou Pôžičkomat. Ale bol to aj podnik Endepro, ktorý predtým podnikal pod názvom Provident Financial. Sankciu centrálna banka uložila aj spoločnosti Pohotovosť.



Finančný analytik varuje, že brať si úver z nebankovej spoločnosti môže byť rizikové. Naopak, banky sú prísne regulované a pôsobia na transparentnom konkurenčnom trhu.

"Do nebankoviek chodia dlhodobo ľudia, ktorým banka kvôli záznamom v registri či kvôli netransparentným príjmom nepožičia," dodal Búlik.