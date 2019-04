Nitriansky Jaguar hľadá v rámci druhej vlny náboru stovky zamestnancov

Automobilka hľadá nových ľudí aj na veľtrhu práce Job Expo 2019.

16. apr 2019 o 16:19 SITA

NITRA. Jaguar Land Rover v Nitre hľadá v rámci druhej vlny náboru 850 nových zamestnancov. K už vytvoreným viac ako 1 500 pracovným miestam pribudnú nové, a to najmä vo výrobných prevádzkach, kde je príležitosť nielen pre operátorov, ale aj odborníkov.

Ako pre agentúru SITA uviedla manažérka pre firemné vzťahy Jaguar Land Rover Slovakia Miroslava Remenárová, aktuálne obsadzujú pozície ako autoelektrikár, autoopravár, technik údržby, operátor robotov, technik náradia, technik spájania či posty vedúcich tímov.

„Dôležité sú aj expertné pozície, kde je príležitosť pre inžinierov, ale možnosti sú aktuálne aj na nákupnom, personálnom a ďalších oddeleniach,“ doplnila Remenárová.

Jaguar Land Rover hľadá nových zamestnancov aj na veľtrhu práce Job Expo 2019 na Agrokomplexe v Nitre.

„Počas prvého dňa sme len za prvé tri hodiny registrovali viac ako sedemdesiat záujemcov o prácu v Jaguar Land Rover v Nitre. Najväčší záujem bol o pozície kvalitár a údržbár,“ povedala Remenárová.

Mnohí prišli aj z iných regiónov Slovenska, napríklad z okolia Banskej Bystrice či z Oravy.

Automobilka predpokladá, že k ich záujmu okrem rôznorodosti ponuky práce prispelo aj to, že spoločnosť im ponúka možnosť ubytovania a dopravy do práce a z práce. Remenárová zdôraznila, že mobilita a flexibilita pracovníkov je jednou z veľkých výziev pre slovenský pracovný trh.



Od januára do konca mája prebieha komunikačná časť náborovej kampane, počas ktorej automobilka informuje o pracovných príležitostiach a prijíma žiadosti o zamestnanie.

Nasledovať bude náborový proces, ktorý zahŕňa výber kandidátov na osobné oslovenie, následný pohovor a posúdenie ich predpokladov pre prácu, o ktorú prejavia záujem. Náborová fáza potrvá niekoľko mesiacov a mala by sa skončiť približne do konca leta.