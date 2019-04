RegioJet v čase sviatkov posilňuje vlaky medzi Slovenskom a Českom

Nočné spoje z Prahy do Košíc a späť dostanú šestnásť vozňov.

16. apr 2019 o 13:51 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť RegioJet v období Veľkej noci posilňuje vlaky medzi Slovenskom a Českom. Nočné spoje na trase Praha - Košice a späť budú zostavené až zo šestnástich vozňov.

Ako v utorok informoval dopravca, najväčší záujem o cestovanie je vo vlakoch vo štvrtok 18. apríla v smere na Slovensko a v pondelok 22. apríla popoludní do Českej republiky.

"Viac vypredané sú spoje na trase Praha - Košice a späť, kde sú v súčasnosti voľné miesta pre cestovanie počas veľkonočného víkendu iba v sobotu a nedeľu. Na linke Praha - Bratislava a späť sú k dispozícii miesta aj v piatok pre cesty z ČR do Bratislavy a v pondelok ráno v opačnom smere," uviedol pre agentúru SITA hovorca holdingu Student Agency a RegioJetu Aleš Ondrůj.



RegioJet bude dávať do predaja ďalšie kapacity, a to aj 24 hodín pred odchodom vlakov.

"Odporúčame cestujúcim, aby priebežne sledovali rezervačný systém. Tiež je pravdepodobné, že mnoho cestujúcich si urobilo viac rezervácií a budú svoje lístky vracať, keď sa finálne rozhodnú, kedy budú cestovať," upozornil Ondrůj.



Spoločnosť predpokladá, že študenti a seniori využijú zvýhodnené cestovanie do Českej republiky práve v priebehu nastávajúcej Veľkej noci.

Mládež do 18 rokov, študenti do 26 rokov a dôchodcovia nad 65 rokov majú na cesty vlakom či autobusom v Česku nárok na zľavu vo výške 75 percent.

Zľava platí aj pre medzinárodné vlakové lístky na úsek jazdy po území ČR. Cestujúcim sa stačí preukázať osobným preukazom s dátumom narodenia alebo preukazom ISIC v prípade študentov do 26 rokov.