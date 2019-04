Ďalšie americké aerolinky rušia lety počas rušnej letnej sezóny

American Airlines ruší 115 letov denne pre pokračujúce problémy Boeingu 737 Max.

15. apr 2019 o 11:49 SITA

NEW YORK. Americká letecká spoločnosť American Airlines ruší 115 letov denne do polovice augusta pre pokračujúce problémy lietadiel Boeing 737 Max.

Ide už o druhého amerického leteckého prepravcu, ktorý ruší používanie strojov Max aj počas rušnej letnej sezóny.

Firma Southwest Airlines, ktorá má najviac lietadiel Boeing, totiž minulý týždeň oznámila, že lety strojov Max pozastavuje do 5. augusta. American Airlines ruší prevádzku týchto lietadiel až do 19. augusta.

USA a ďalšie krajiny prikázali, aby stroje 737 Max zostali na zemi po tragických haváriách v Etiópii a Indonézii.

Boeing chce dokončiť vyriešenie problémov stroja Max do konca apríla, ale všetky zmeny sa musia predložiť na schválenie americkému Federálnemu leteckému úradu (FAA) a regulátorom ďalších krajín.



Firma American Airlines pôvodne plánovala zrušiť lety strojov Max do začiatku júna. Avšak tým, že sa pozastavenie ich prevádzky predĺži do polovice augusta, môže firma spoľahlivejšie robiť plány pre hlavnú dopravnú sezónu, uviedol generálny riaditeľ American Airlines Doug Parker.

Pozastavenie prevádzky strojov Max znamená, že American Airlines v lete ruší 1,5 percenta svojich letov denne.