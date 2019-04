Na koniec sveta nemusíte cestovať dlho, stačí zamieriť na juh Portugalska

Kto je v portugalskom Lagose a neabsolvuje Paseo de Grutas, akoby tu ani nebol.

13. apr 2019 o 21:57 Vladimíra Bukerová

Región Algarve na južnom pobreží Portugalska je vyhláseným letoviskom najmä pre ľudí, ktorým k šťastiu nestačí slnečník, prepravka piva, cirkusy pre turistov a niekoľko suvenírových obchodov. Leto však nie je ten najlepší čas na návštevu južného Portugalska, je to jednoznačne polovica januára.

Naozaj! Všetku krásu budete mať začiatkom roka len pre seba, ceny sú príjemne schladené, ale vonku bude určite teplejšie ako v strednej Európe. Dokonca aj v mori sa dá vykúpať, ani nemusíte byť ľadový medveď.

Turista tu teraz nemusí priveľa utrácať, ak nechce. Jedlo stojí zhruba rovnako ako v mestských reštauráciách na Slovensku. Supermarkety majú podobné cenové relácie, ale väčší výber, najmä miestnej zeleniny a ovocia, kvalitných syrov, ale prekvapujúco aj sušených byliniek a rôznych produktov bio a zdravej výživy.

Brány a solitéry, ktoré v pieskovcových útesoch vytesalo more. (zdroj: V. Bukerová)

Spiatočnú letenku s nízkonákladovým Ryanairom cez Londýn alebo Lauda Airom z Viedne máte do sto eur. Najväčšiu úsporu však predstavuje ubytovanie. V lete by ste to nezaplatili – inzerované ceny sú zhruba štvornásobne vyššie. Mnohí hotelieri fungujú len od apríla do novembra a zvyšok roka si urobia viac-menej fajront.

Ticho v jaskyniach

Kto je v portugalskom Lagose a neabsolvuje Paseo de Grutas, akoby tu ani nebol. Práve pre čarovné jaskyne, ktoré v útesoch s neskutočnou tvorivosťou vymodelovalo more, sem mieri väčšina cestovateľov. Z apartmánov to nemáme ďaleko na Ponta da Piedade, mys s majákom, odkiaľ sa schádza do skalného „prístaviska“.

Po stopäťdesiatich strmých schodoch nás víta Paul. Rodený Portugalčan strávil väčšinu života v Kanade, kam s rodičmi emigrovali, keď mal dva roky. Na dôchodok sa vrátili domov aj s manželkou talianskeho pôvodu a usadili sa v Lagose.

António, náš sprievodca lagoskými jaskyňami (zdroj: V. Bukerová)

Dvadsať rokov robil v torontskej banke, teraz si užíva aktívny dôchodok. V zime predáva výlety loďkou okolo jaskyniek. Robí to vraj len preto, aby celý deň nepreflákal. „Takto vstanem okolo pol siedmej,