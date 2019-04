Odborník: Aj bežný človek sa dostane ku kyseline

Kyselina sírová spraví pľuzgiere na pokožke do dvadsiatich sekúnd.

12. apr 2019 o 16:55 Daniela Hajčáková

Ktoré kyseliny sú nebezpečné?

"Najnebezpečnejšie sú silné anorganické kyseliny v poradí kyselina sírová, dusičná, chlórovodíková. Tieto tri sú najagresívnejšie. Tieto pravdepodobne používajú aj útočníci, lebo majú veľký devastačný efekt. Rozleptávajú tkanivá a robia to veľmi rýchlo. Kontakt s tkanivom okamžite vedie k jeho degradácii."

Sú u nás kyseliny voľnopredajné?

"Niektoré z nich áno. Totiž, tvoria súčasť niektorých zariadení – napríklad, keď si vezmete takú klasickú olovenú autobatériu. V nej je elektrolyt, ktorý je tvorený kyselinou sírovou. Môžete si náhradný elektrolyt kúpiť v drogériách alebo v predajniach farby-laky. Síce nie je taká koncentrovaná ako tá, ktorú používame my chemici. Tam je koncentrácia okolo 32 až 35 percent. Je to však dostatočne veľa na to, aby spôsobila vážne zranenia. Kombinácia kyselín sírová – fosforečná alebo aj samotná kyselina fosforečná môže byť v prípravkoch na odhrdzovanie. Kyselina chlórovodíková sa zas používa na záchody."

Sú aj tieto prípravky nebezpečné?