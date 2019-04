Ekonómovia očakávajú spomalenie rastu Číny na takmer tridsaťročné minimum

Vláda sa brzdiacu ekonomiku snaží podporiť viacerými opatreniami.

12. apr 2019 o 14:00 TASR

PEKING. Hospodársky rast Číny sa tento rok pravdepodobne spomalí takmer na 30-ročné minimum, napriek viacerým opatreniam čínskej vlády na podporu ekonomiky.

Uviedli to v najnovšom odhade ekonómovia s tým, že ani nové vládne opatrenia nedokázali výraznejšie podporiť dopyt na domácom a zahraničnom trhu.

Podľa ekonómov z takmer 90 inštitúcií, ktorých oslovila agentúra Reuters, vzrastie čínska ekonomika tento rok o 6,2 percenta. To znamená zhoršenie ich odhadu z januára tohto roka, keď prieskum medzi ekonómami naznačil tohtoročný rast čínskej ekonomiky na úrovni 6,3 percenta.

Väčšina z ekonómov uviedla, že aj keď Čína prijala opatrenia na podporu rastu, tieto kroky sa do ekonomiky nepremietnu skôr ako ku koncu roka.

"Očakávame, že rast ekonomiky sa v druhom štvrťroku opätovne spomalí, keďže vzhľadom na pokles zahraničného dopytu export podľa všetkého zostane pod tlakom, navyše stále predpokladáme slabý dopyt po tovaroch dlhodobej spotreby," uviedol hlavný ekonóm Nomury Tching Lu.

Odhad ekonómov na úrovni 6,2 percenta je stále v rámci vládneho odhadu tohtoročného rastu, ktorý Peking stanovil v rozmedzí od 6,0 do 6,5 percenta.

Ak by však čínska ekonomika reálne tento rok vzrástla o 6,2 percenta, bol by to najslabší rast hospodárstva za 29 rokov. Na porovnanie, v roku 2018 vzrástla čínska ekonomika o 6,6 percenta a v roku 2017 o 6,8 percenta.

S ďalším spomalením rastu počítajú ekonómovia aj v budúcom roku. Očakávajú, že hospodárstvo Číny v ňom vzrastie len o šesť percent. Čína by údaje o vývoji ekonomiky za prvý štvrťrok mala zverejniť v stredu 17. apríla.