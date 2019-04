Ľudia sa zadlžujú aj napriek prísnym obmedzeniam Národnej banky

Banky lákajú na výhodné pôžičky, nie je to však zadarmo.

14. apr 2019 o 22:11 Martina Raábová

BRATISLAVA. Tisíc eur bezúročne alebo kreditka, ktorú môžu ľudia splatiť bez poplatkov. Aj napriek snahe centrálnej banky znižovať zadlženosť obyvateľov vábia banky spotrebiteľov na lákavé ponuky.

Napríklad Poštová banka aktuálne ľuďom ponúka pôžičku do tisíc eur bez poplatkov a s úrokom nula percent. Podmienkou však je, aby mal klient v banke bežný účet, z ktorého bude pôžičku splácať a na ktorý mu chodí pravidelný príjem.

"Pôžička je však skutočne s nulovým úrokom a nulovými poplatkami, takže klient vráti to, čo si požičal," hovorí výkonný riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik.

Nie je nezvyčajné, že banky spúšťajú podobné akcie „zadarmo". V prvom rade to nerobia s vidinou zisku, ale pre marketing a zber údajov do databázy. Uľahčuje im to prácu s vyhľadávaním a oslovovaním klientov a šetrí im to aj náklady na propagáciu.

„Je rozdiel zaplatiť televíznu kampaň rádovo v stovkách tisíc eur a je rozdiel poslať cielené ponuky konkrétnym klientom," vysvetľuje Ovčarik.

Ľudia, ktorí siahnu po výhodnej pôžičke a dostanú sa do databázy, musia počítať s tým, že im banka bude posielať ďalšie ponuky.