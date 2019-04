Imrecze: Post ministra financií mi ako prvý neponúkol ani Fico, ani Kaliňák

Dlhé mesiace sa o ňom špekulovalo ako o novom ministrovi financií. Vo funkcii mal nahradiť Petra Kažimíra, ktorý sa vo štvrtok 11. apríla vzdal funkcie, keďže nastupuje do Národnej banky Slovenska ako guvernér.

Nakoniec však bude ministerstvu šéfovať Ladislav Kamenický. Aj o tom hovorí FRANTIŠEK IMRECZE, bývalý šéf finančnej správy, ktorý odstúpil pre kauzu colných podvodov za 300 miliónov eur.

František Imrecze Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

V rokoch 2012 až 2017 bol prezidentom finančnej správy.

V rokoch 2006 až 2012 bol generálnym riaditeľom SAP Slovensko.

Pôsobil aj v spoločnosti T-Mobile Slovensko a Oracle Slovensko.

Narodil sa v Bratislave.

Dlhé mesiace sa o vás hovorilo ako o favoritovi na post ministra financií. Nakoniec ním nie ste. Ako veľmi ste sklamaný, že to tak nie je?

„Prečo si myslíte, že by som mal byť sklamaný? Mal by som byť sklamaný v tejto politickej situácii?“

Je to logický úsudok.

„Záväznú ponuku som od Smeru nikdy nedostal. Nezáväzné debaty so mnou prebiehali, keď strana vnútri diskutovala o poste ministra financií. Nie som však straníckou figúrkou, ktorá je v strane desať či 15 rokov a čaká na odmenu vo forme nejakého zaujímavého postu.“

Post ministra financií patrí medzi najdôležitejšie v krajine. Nebol by pre vás výzvou?

„Nepoznám racionálneho človeka, pre ktorého by post ministra financií nebol výzvou. Určite by to bola pre mňa aj výzva, aj prestíž.“

S kým ste o potenciálnom poste debatovali v rámci Smeru?

„Diskutovali so mnou viacerí relevantní politici strany. Možno by ste boli prekvapení, kto mi dal ako prvý ponuku na tento post.“

Kto?