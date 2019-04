OĽaNO navrhuje zmenu zákona, aby boli živnostníci lepšie chránení

Opozičné hnutie upozorňuje na okrádanie živnostníkov nebankovkami.

11. apr 2019 o 11:57 TASR

BRATISLAVA. Okrádanie tzv. živnostníkov nebankovými spoločnosťami treba zastaviť. Uviedli to na brífingu predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO, poslanci Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová a Eduard Heger.

Hnutie preto navrhuje novelizáciu Obchodného zákonníka, o podporu ktorej chce požiadať po Veľkej noci budúceho ministra financií Ladislava Kamenického (Smer).

"Ak človek, ktorý v žiadnej banke nedostane úver, získa spotrebiteľský úver od (nebankovej) firmy, tak je veľké riziko, že tento vzťah skončí exekúciou a stratou jeho majetku. My v hnutí OĽaNO chránime živnostníkov pred zlodejmi a podvodníkmi, a preto navrhujeme novelizáciu Obchodného zákonníka. Občiansky zákonník chráni občanov (spotrebiteľov), ale ak sa občan stane tzv. živnostníkom, pod zámienkou, že si chce požičať peniaze, tak občan 'vypadáva' spod ochrany Občianskeho zákonníka a dostáva sa pod Obchodný zákonník," priblížil.

OĽaNO chce podľa Hegera v Obchodnom zákonníku navrhnúť novelizáciu, aby boli živnostníci chránení rovnako ako občania a nemohli prísť o celý svoj majetok.

"Tak, ako sme v minulosti pomohli s reguláciou nebankoviek, tak teraz treba opäť zasiahnuť a nastaviť strop na úroky z pôžičiek pre živnostníkov," podčiarkol.

"Pre občanov je mechanizmus taký, že nesmie celková výška odplaty (z úveru) prevyšovať dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov bánk. Toto je kľúčové, takto treba novelizovať aj Obchodný zákonník. Navrhujeme do výšky 5000 eur, pretože v takýchto čiastkach sa pohybujú rizikové spotrebiteľské úvery, ktoré sú mnohokrát zneužité kvôli nevedomosti," zdôraznil Heger.

"Chceli by sme zároveň vyzvať aj živnostníkov, aby sa do času navrhovanej novelizácie Obchodného zákonníka dôkladne informovali o podmienkach akejkoľvek zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorej čelia. Chceme vyzvať ľudí, aby si nezakladali živnosť len preto, že si potrebujú požičať peniaze," povedal.

Remišová vyzvala ministerku školstva Martinu Lubyovú (nom. SNS), aby sa do vyučovania na školách začlenil predmet o zvyšovaní finančnej gramotnosti, ktorý často nie je zaradený do učebných plánov škôl. "Je to jediný spôsob ako predchádzať situáciám s nadmerným osobným zadlžovaním, ktoré doslova ničí životy ľudí," doplnila Remišová.