Extrémne výkony v práci majú aj odvrátenú stranu

IT architekti a piloti sú podľa Profesia.sk na Slovensku najlepšie platené profesie.

10. apr 2019 o 21:50 Klaudia Lászlóová

Na prvý pohľad sa celkom líši od bežnej predstavy o ítečkároch ako o večne duchom neprítomných, uzavretých génioch, plachých a nepraktických v osobnom živote. Väčšina ľudí by ho odhadovala podobne, ako ho nakreslil jeho syn v škole – v podobe metalového hudobníka s dlhými vlasmi a basgitarou v ruke.

Daniel Buchta metal na basgitare hráva, ale len doma ako relax. Vo firme Softec je senior IT architekt a pre korporátnych klientov, predovšetkým banky, telekomunikácie či poisťovne navrhuje „riešenia z budúcnosti“, ako sám opisuje produkty, ktoré so svojím tímom vytvára. Ide o aplikácie, ktoré pracujú s veľkými dátami s využitím najmodernejších metód umelej inteligencie a strojového učenia.

Daniel Buchta (47) Má doktorát z odborov matematická analýza a teória chaosu na bývalej Matematicko- fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (MFF UK). Na MFF UK pôsobil po štúdiu ako doktorand a asistent. V roku 2002 odchádza do súkromnej firmy Centaur, ktorá je dnes časťou Softec Group. Pre Orange ako dodávateľ navrhol a realizoval centrálny informačný systém a dátový zákaznícky register. Od roku 2015 je senior IT architekt vo firme Softec, expert na prácu s big data. Súťažne sa venuje zjazdovému lyžovaniu.

„Venujem sa predovšetkým oblasti data experience, kde ide o to, ako čo najjednoduchšie dostať k ľuďom adekvátne informácie. Dnes sa vo firmách rozhoduje na základe údajov, ktoré majú k dispozícii s odstupom jedného dňa. Nám ide o to, aby mali dáta k dispozícii okamžite, v danej sekunde. A mali ich všetci, v takej podobe, v akej im budú rozumieť. My im na to vieme vytvoriť aplikáciu,“ opisuje D. Buchta.

V zamestnaní relaxuje s tímom stolným futbalom. (zdroj: Archív D. Buchtu)

Woodoo a Ježiš

Na jednej snímke zachytil D. Buchtu fotograf pri prezentácii s grafom databázy nad hlavou, ktorá pripomína svätožiaru. Vďaka jeho dlhým vlasom sa ponúkalo pomenovanie Big data Ježiš. D. Buchta nám ukazuje snímku s úsmevom.