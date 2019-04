Menový fond upozornil na dlh USA aj predlžovanie patovej situácie okolo brexitu

Medzinárodný menový fond ukázal najnovšiu správu o finančnej stabilite.

10. apr 2019 o 17:27 TASR

WASHINGTON. Riziká pre globálny finančný systém sa za ostatných šesť mesiacov zvýšili a je možný aj ďalší rast, a to v prípade chaotického odchodu Británie z Európskej únie či eskalácie obchodných sporov medzi Čínou a USA.

Uviedol to v stredu v najnovšej správe o globálnej finančnej stabilite Medzinárodný menový fond (MMF).

MMF upozornil na dlh Spojených štátov

Prečítajte si tiež: Medzinárodný menový fond opäť znížil prognózu rastu svetovej ekonomiky

MMF, ktorého jarné zasadnutie spolu so Svetovou bankou sa uskutoční od 12. do 14. apríla, upozornil, že rast svetovej ekonomiky sa spomaľuje a prípadné prudké oslabenie ekonomickej aktivity by malo ďalekosiahle dôsledky.

Dodal, že v súčasnom období spomaľujúceho sa rastu je potrebný "správny mix politických rozhodnutí, ktorý na jednej strane udrží ekonomiku v raste a na druhej výkyvy na trhu pod kontrolou".

Zároveň poukázal na riziká rastúceho vládneho a korporátneho dlhu.

Upozornil najmä na Spojené štáty, kde pomer firemného dlhu k hrubému domácemu produktu dosiahol rekordnú úroveň.

Predlžovanie patového stavu okolo brexitu

Čo sa týka odchodu Británie z Európskej únie, MMF uviedol, že obchodovanie na britskom trhu a na trhu kontinentálnej Európy je zatiaľ stabilné.

Varoval však, že v prípade predlžovania súčasného patového stavu, "môže dôjsť k otrasom na finančných trhoch, k zhoršeniu dôvery investorov, čo sa negatívne odrazí na budúcich firemných investíciách".

Podobné riziká hrozia aj v prípade neúspechu v rokovaniach o obchodnej dohode medzi USA a Čínou.

Vzhľadom na viaceré riziká MMF vyzval krajiny na proaktívne kroky vrátane obmedzenia objemu rizikových úverov či zvýšenia bankových rezerv.

V eurozóne je potrebné znížiť objem vládneho dlhu a Čína by zasa mala pokračovať v boji proti problematickému "tieňovému bankovníctvu" zo strany nebankových štruktúr.