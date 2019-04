Slovenské firmy podporili kampaň, ktorá bojuje proti predsudkom o Rómoch

K výzve na podporu zamestnanosti rómskej menšiny sa pridalo 120 firiem.

10. apr 2019 o 15:41 TASR

BRATISLAVA. K výzve na podporu zamestnanosti rómskej menšiny sa počas dvoch mesiacov od jej spustenia pridalo 120 firiem na Slovensku. Prihlásili sa tak k myšlienke, že predsudky a akákoľvek diskriminácia na trh práce nepatria. Za kampaňou Prijateľní.sk stojí občianske združenie (OZ) Divé maky.

"Keď sme plánovali túto iniciatívu, najväčšou obavou bolo, či sa do zoznamu zodpovedných zamestnávateľov zapojí dostatok firiem. Pár dní po jej spustení však začal zoznam rýchlo narastať a bolo jasné, že na Slovensku je veľa zodpovedných firiem, ktoré sa stotožňujú s myšlienkou zamestnávania bez predsudkov," hodnotí Barbora Kohútiková z OZ Divé maky.

Malý progres

Inštitút finančnej politiky však zároveň poznamenáva, že v oblasti uplatnenia marginalizovaných rómskych komunít na trhu práce nastal len malý progres.

Poukazuje na to, že v porovnaní s väčšinovou populáciou je miera zamestnanosti Rómov približne tretinová.

Aj OECD najnovšie prognózuje, že ak by sa zvýšila zamestnanosť Rómov a ich produktivita na úroveň väčšinovej populácie, hrubý domáci produkt Slovenska by do roku 2060 vzrástol o viac ako 12 percent.

Prístup k vzdelávaniu

Správa OECD zároveň konštatuje, že Rómovia potrebujú lepší prístup k vzdelávaniu, na trh práce a k iným verejným službám.

"V princípe sú tieto možnosti dostupné celej populácii Slovenska, pre marginalizovanú rómsku populáciu však existuje viacero faktorov, ktoré predstavujú výrazné bariéry pre štúdium či nájdenie si práce. Jednou z bariér uplatnenia sa je diskriminácia," konštatuje Slavomír Hidaš z inštitútu.

Podľa neho by diskriminácia či etnicita nemali predstavovať kritérium pre uplatniteľnosť na trhu práce.

Na diskrimináciu Rómov na trhu práce neustále poukazujú rôzne európske, ale aj svetové štúdie. Aj to bolo dôvodom, prečo sa občianske združenie rozhodlo spustiť kampaň Prijateľní.sk.

Tá vyzýva zamestnávateľov, aby dali Rómom šancu a uchádzačov o zamestnanie posudzovali na základe vedomostí, zručností a kvalifikácie a nie na základe farby pleti či etnického pôvodu. Kampaň podporil aj prezident Andrej Kiska.