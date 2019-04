Záujem slovenských podnikateľov o daňové raje sa utlmuje

Najobľúbenejším ostáva Holandsko, ukazuje analýza spoločnosti Bisnode.

10. apr 2019

BRATISLAVA. Záujem slovenských podnikateľov umiestňovať svoje firmy v daňových rajoch sa postupne utlmuje. Podľa analýzy spoločnosti Bisnode malo totiž vlastníka so sídlom v niektorom z daňových rajov 4 914 firiem so sídlom na Slovensku, čo od začiatku roka znamenalo nárast ich počtu o 33 subjektov.

Aktuálne dáta pritom podľa Bisnode ukazujú, že naďalej klesá záujem slovenských firiem o jednu z top destinácií, a to Cyprus. Naopak rastie počet firiem s vlastníkom v USA, ktorých v prvom štvrťroku pribudlo 48.

„Koncom minulého roka malo podľa našich databáz vlastníka so sídlom v daňovom raji 4 881 slovenských firiem. Išlo o najvyšší počet za posledných osem rokov. A aj keď čísla za prvý kvartál tohto roka poukazujú na nárast, zdá sa, že počet slovenských firiem v daňových rajoch dosiahol svoj strop,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Pre porovnanie, v susednej Českej republike počet spoločností so sídlom v daňovom raji klesá už od roku 2015.

Najobľúbenejším daňovým rajom u Slovákov pritom naďalej ostáva Holandsko, odkiaľ je riadených 1 159 našich firiem. Nasledujú spomínané USA s 1 116 firmami a Cyprus s 1 083 subjektmi.

Počet firiem s vlastníkom na Cypre však od roku 2017 postupne klesol o viac ako 20. S výraznejším odstupom potom nasleduje Luxembursko, kde má vlastníka 412 slovenských spoločností.



Majitelia z destinácií považovaných za daňový raj pritom podľa Bisnode aktuálne kontrolujú 1,8 percenta slovenských firiem a v základnom kapitáli týchto spoločností majú investovaných takmer 10,4 miliárd eur.

Najviac slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, a to 980 subjektov, v oblasti profesijných a vedeckých činností je to 909 firiem a v oblasti nehnuteľností 663 spoločností.